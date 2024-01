Christopher Nolan rende omaggio a Heath Ledger ai Golden Globe

Christopher Nolan, durante il suo discorso ai Golden Globe menziona Heath Ledger, rendendogli omaggio e parla dell’anno in cui ha dovuto ritirare il premio

La stagione dei grandi premi del cinema è ufficialmente iniziata grazie alla serata dei Golden Globe. Il cinema quest’anno ha visto decisamente trionfare il fenomeno di Oppenheimer, che ora sembra in pole position per gli Oscar. Infatti, grazie al suo lavoro più recente, Nolan ha ottenuto il primo premio ai Golden Globe per la miglior regia. Anche se in passato ha gareggiato grazie ad altri suoi lavori (Memento, Interstellar e Dunkirk) per il regista è la prima volta che ritira un premio a suo nome. Come ricorda nel suo discorso di ringraziamento, egli aveva già ritirato un premio del genere, ma era stato a nome di un’altra persona, un altro attore.

L’omaggio di Nolan a Heath Ledger

Dopo ben sei nomination negli anni passati grazie ad altri suoi capolavori, Christopher Nolan ha ritirato il suo primo Golden Globe per la miglior regia, grazie al film Oppenheimer e, subito dopo essere salito sul palco ha parlato del compianto Heath Ledger che era stato brillantemente diretto da lui nel sequel di Batman, Il Cavaliere Oscuro, l’unico film in cui Ledger ha messo egregiamente in scena il Joker per la trilogia interamente diretta da Nolan.

L’unica volta che sono salito su questo palco è stato per accettare il premio a nome del nostro caro amico Heath Ledger. È stato molto complicato e impegnativo per me, ma nel bel mezzo del mio discorso, Robert Downey Jr. ha attirato la mia attenzione e mi ha regalato uno sguardo di amore e sostegno, lo stesso sguardo che mi sta dando adesso, lo stesso amore e sostegno che ha sempre mostrato a così tante persone nella nostra comunità. […] Pensavo che sarebbe stato più facile accettarlo per me. Ma come regista, mi sono reso conto che posso accettarlo solo a nome delle persone. Come registi, riuniamo le persone e cerchiamo di farle dare il meglio.

Il discorso di Nolan è stato uno dei più emozionanti e sentiti durante la serata di premiazione di ieri.

E voi cosa pensate dell'omaggio di Nolan per Heath Ledger?

