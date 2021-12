Christoper Nolan: alle prese con il suo prossimo film

O ppenheimer, è il titolo del prossimo film di Christoper Nolan, che sarà un biopic sullo stesso J. Robert Oppenheimer, fisico statunitense che è considerato il “padre della bomba atomica”

Christoper Nolan, anche alle prese di questo prossimo film metterà tutta la sua anima, come già fatto con i suoi capolavori precedenti. La passione, la grinta e l’entusiasmo che circondano il progetti sono enormi.

Questa volta Christopher Nolan, si ridimensionerà a livello di budget, usando SOLO 100 milioni di dollari. (SOLO, è ovviamente un eufemismo). Sempre che 100 milioni possano essere considerati “pochi”. (Un vero schiaffo alla povertà).

Tutti si aspettano tutto da questo nuovo film di Christoper Nolan, considerato anche che si tratta di qualcosa di diverso dai suoi prodotti precedenti, trattandosi di un biopic.

Oppenheimer: trama, cast e intersteller

Come in tutti i film di Christoper Nolan, il cast è una delle cose principali che il pubblico va a notare. E siccome Nolan non ha mai deluso, di certo non lo ha fatto nemmeno ora.

Di fatti nel cast troviamo: la meravigliosa e celebre artista del momento: Florence Pugh conosciuta dai fan come Yelena Belova, sorella di Natasha Belova, (Nat), del famosissimo film Black Widow. Precedentemente apparsa, come co-protagonista nel reebot di Piccole Donne, nel ruolo di Emy.

A seguire, il famigerato attore statunitense Rami Malek, conosciuto già per aver avuto ruoli importanti in film molto importanti. Tra cui anche una parte essenziale in Breakingdawn twilight saga, e poi ancora in Mr Robot, Bohemian Rhapsody, una notte al museo, una notte al museo 2, una notte al museo 3, No time to die, e molti altri, data la bravura dell’attore.

E Benny Safdie. Il noto Cillian Murphy , e Emily Blunt, questi al momento sono gli attori che danno forma al cast, ma non completo. Perchè Christoper Nolan, conta ancora su altri due grandi nomi, ma per saperne di più dovremmo tutti aspettare.

Da quando già detto il film sarà incentrato sulla vita biografica di J. Robert Oppenheimer, un fisico degli Stati Uniti D’America.

Nella nuova pellicola del regista di Intersteller e Tenet, vediamo la distribuzione degli attori nei panni dei personaggi, Florence Pugh vestirà i panni di Jean Tatlock, che è stata un membro del partito comunista degli Stati Uniti D’America, la quale ha avuto una relazione con Oppenheimer.

Rami Malek invece sarà collocato nel ruolo di uno scienziato ancora poco definito, bisognerà aspettare altre informazioni per saperne di più.

Benny Safdie, sarà un tale di nome Edward Teller, che è un membro del progetto Manhattan, anch’esso un fisico. Ungherese considerato il “padre della bomba dell’idrogeno“.

Probabilmente sarete pieni d'adrenalina per questa nuova uscita ma bisognerà che aspettiate un bel pò, nel frattempo potete sempre recupare Black Widow su Disney Plus, o altri film sulla stessa piattaforma per appianare il tempo.

