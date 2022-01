Chris Martin: i Coldplay esistono grazie a Ritorno al futuro

In una recente intervista Chris Martin, leader dei Coldplay, ha parlato dell’importanza che Ritorno al futuro ha avuto nella formazione della band

Il film Ritorno al futuro è conosciuto da molti come un vero e proprio cult anni 80, apprezzato per la sua capacità di intrattenere, ma anche per le tematiche trattate, attraverso una velata critica alla società di quell’epoca. Non possiamo inoltre dimenticare gli oggetti e i personaggi iconici, come la macchina del tempo DeLorean o lo strampalato scienziato Doc, che vengono ricordati anche oggi e che hanno fatto di questo film uno dei pilastri del cinema.

Tra i numerosi fan della trilogia, è spuntato recentemente un nome noto, si tratta di Chris Martin, leader della band dei Coldplay che, ancora bambino, ha capito quale doveva essere la sua strada proprio guardando questa pellicola del 1985.

Chris Martin e l’intervista al “The Kelly Clarkson Show”

In una recente intervista al programma “The Kelly Clarkson Show”, il cantante ha ricordato con piacere Ritorno al futuro, soffermandosi sulla scena in cui Marty McFly, suonando la chitarra, canta Johnny B. Goode. Chris Martin ha confessato che è stata proprio quella parte del film a fargli desiderare di voler formare una band.

Nel 2016 i Coldplay avevano avuto l’occasione di suonare con Michael J. Fox, l’interprete di Marty McFly proprio la canzone Johnny B. Goode, sul palco del MetLife Stadium. Nel ricordare la vicenda, Chris Martin ha affermato con entusiasmo:

Per me il numero uno è Michael J. Fox che si è presentato e ha suonato con noi due canzoni di “Ritorno al futuro”. È stato meraviglioso. Ha suonato ‘Johnny B. Goode’ e altre cose, è stato davvero fantastico.

Successivamente si è poi soffermato sull’importanza che il film ha avuto per lui e sulle sue origini:

Sono cresciuto nella campagna inglese, prima di Internet. Quindi registravo la musica dalla tv. La prima cosa che ho registrato è stata uno show chiamato “A-Team”. Avevo un registratore a cassette e lo poggiavo sul televisore per registrare la sigla.

I Coldplay, che hanno appena pubblicato il loro nono album in studio, intitolato Music of the Spheres, sembrerebbero intenzionati ad incidere altri tre album, per poi concludere la loro discografia nel 2025 e dedicarsi esclusivamente ai tour.

