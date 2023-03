Scopriamo insieme, in queste articolo dedicato, quali sono le aggiunte e le uscite più importanti che troveremo nel mese di aprile 2023 sulla piattaforma di CHILI Tv: dai film alle serie TV, ecco tutte le novità

CHILI Tv è una piattaforma di streaming video in cui è possibile noleggiare o acquistare i film e le serie TV che preferiamo. Non saranno dunque richiesti abbonamenti mensili o annuali di sorta, ma solo di pagare il prezzo esposto per usufruire del prodotto richiesto. Vi abbiamo già parlato di quali sono le migliori opere di intrattenimento, fra Film e Serie TV, in due articoli dedicati, quindi non ci fisseremo nuovamente sul concetto. Questa volta, parliamo delle aggiunte del prossimo mese: Aprile 2023.

Aprile 2023 sta per arrivare e queste sono le aggiunte al catalogo di CHILI Tv!

Fra gli highlights delle migliori aggiunte al catalogo di CHILI Tv di Aprile 2023 troviamo tutti film, senza nessuna eccezione! Dal pluripremiato e chiacchieratissimo Shazam! – Furia degli dei con Zachari Levi, al fenomeno del momento, Creed III, con Michael B. Jordan sia davanti sia dietro la cinepresa, passando per gli italianissimi I Migliori Giorni con Edoardo Leo e Me Contro Te: Il film – Missione Giungla, insomma, c’è davvero molto di nuovo da vedere! Vediamo qui di seguito, nello specifico, gli highlights di Aprile 2023 per CHILI Tv!

I Migliori Giorni — Creed III | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

I Migliori Giorni è una commedia tutta italiana che vede alla regia Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, che fanno anche parte del cast insieme ad Anna Foglietta, Max Tortora e Paolo Calabresi. L’uscita è prevista per l’1 aprile e la sinossi fornita da CHILI è la seguente:

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Una deputata invita alla cena della Vigilia di natale il segretario del suo partito, sperando in un futuro sostegno, ma la presenza dei suoi due fratelli, eterni rivali, mette a rischio serata e carriera. Un ricco imprenditore tenta di rifarsi l’immagine passando il Capodanno alla mensa dei poveri, ma lì incontra il suo ex autista, ingiustamente licenziato, deciso a vendicarsi. Un San Valentino fin troppo affollato fra lui, lei e l’altra e la lei dell’altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora. Infine, l’8 marzo, una famosa conduttrice tv è costretta a chiedere scusa per la messa in onda di un servizio sulla “donna ideale” contestato sui social. Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori.

Creed III è un film drammatico che vede Michael B. Jordan sia dietro sia davanti la cinepresa, insieme a Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris e Selenis Levya. Film d’esordio per Jordan, la pellicola è il terzo capitolo della saga di Creed, iniziata nel 2015, che lo vede protagonista in tutti e tre. L’uscita è prevista per il 6 aprile e qui di seguito c’è la sinossi fornita da CHILI Tv:

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha prosperato sia nella sua carriera che nella vita familiare. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio di box, Damien Anderson, riappare dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita la sua possibilità sul ring. Il faccia a faccia fra ex amici è più di una semplice rissa. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damien, un combattente che non ha nulla da perdere.

Le otto montagne — Shazam! – Furia degli dei | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

Le otto montagne è una comedy drama che vede alla regia Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Nel cast, invece, tutti italiani: Filippo Timi, Alessandro Borghi, Elena Lietti e Luca Marinetti interpretano i rispettivi ruoli in questa pellicola che ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes. Il film è già disponibile su CHILI Tv, e la sinossi è la seguente:

Pietro è un ragazzo di città, che si reca in montagna solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. I due si conoscono fin da bambini, quando passavano le giornate in mezzo alle montagne per lunghe passeggiate, stringendo una forte amicizia. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare se stesso e fare pace con il suo passato.

Shazam! – Furia degli dei, è invece l’action movie campione di incassi di Chris Morgan che vanta, nel cast, Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer. L’uscita è prevista per il 28 aprile e la sinossi è la seguente:

Quando le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità, arrivano sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa, la [Shazamily] è spinta in una battaglia per i loro superpoteri, le loro vite e il destino del loro mondo.

Me Contro Te: Il film – Missione giungla — Assassin Club | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

Me Contro Te: Il film – Missione giungla è la commedia italiana con protagonisti proprio i Me Contro Te diretta da Gianluca Leuzzi. Quarto film che vede Luigi Calagna e Sofia Scalia alle prese con un’avventura adatta anche ai più piccoli. L’uscita prevista è per il 19 aprile e qui di seguito trovate la sinossi fornita da CHILI Tv:

Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che insieme all’aiutante di Pongo e accompagnati dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Ma devono stare attenti, perché tra loro si nasconde un nemico inaspettato!

Assassin Club è invece il Thriller di Camille Delamarre con Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill e Noomi Rapace. Interessante sapere che molte delle riprese esterne del film si sono svolte niente meno che a Torino. La pellicola sarà disponibile dal 20 aprile e la sinossi è la seguente:

Nel mondo delle spie internazionali e dei sicari, Morgan Gaines è il migliore. Nonostante tutti i suoi successi, Morgan ha deciso di ritirarsi, ma deve onorare un ultimo ingaggio. È stato infatti assunto per assassinare sei persone in diversi angoli del pianeta. Ma quello che sembrava un lavoro alla sua portata si complica all’improvviso e si rivela potenzialmente letale anche per lui. Morgan scopre che dietro alla sua missione si nasconde in realtà un diabolico piano ordito da una mente misteriosa: oltre a lui, anche le altre sei persone designate come sue prede sono in realtà altrettanti sicari, incaricati, all’insaputa degli altri, di uccidersi l’un l’altro, Morgan compreso. Inizia così una corsa per la sopravvivenza…

Missing – The King’s Daughter | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

Missiong è un thriller diretto da Nicholas Johnson e Will Merrick con protagonisti Storm Reid, Nia Long, Joaquim de Almeida e Tim Griffin. La pellicola sarà disponibile a partire dal 24 aprile su CHILI Tv e la sinossi è la seguente:

È la storia di June, un’adolescente entusiasta del fatto che sua madre parta per una vacanza in Colombia con il fidanzato, così da lasciarla da sola a casa. June si darà alla pazza gioia ma quando andrà in aeroporto a prenderli, la felicità iniziale lascerà il posto alla paura perché si renderà conto che i due sembrano del tutto spariti nel nulla. Inizialmente contatterà le autorità che sottomesse a rigide regole internazionali non saranno di nessun aiuto. La ragazza inizia così a indagare a per conto suo tramite la rete, cercando indizi e contattando persone che secondo lei possono darle informazioni utili. Percorrere questa strada alternativa porterà dei risultati che le faranno scoprire assurde verità inconfessabili riguardo la sua famiglia.

The King’s Daughter è invece un’aggiunta al catalogo dei film d’azione e avventura, con dietro la cinepresa Sean McNamara. Protagonisti saranno Pierce Brosnan, William Hurt, Benjamin Walker e Kaya Scodelario in questa pellicola tratta dal romanzo del 1997 di Vonda N. Mcintyre The Moon and the Sun che arriverà il 24 aprile su CHILI Tv. La sinossi è la seguente:

Nel 1684 in Francia, Luigi XIV (Pierce Brosnan) il Re Sole è il monarca più potente e influente del pianeta. Ma il suo compleanno si avvicina insieme a una rara eclissi solare ed è preoccupato per il futuro della Francia. La ricerca lo porta a imprigionare la forza vitale di una sirena (Fan), ma la sua volontà inamovibile viene messa in discussione quando la sua figlia illegittima a lungo rimasta nascosta (Scodelario) forma un legame con la creatura magica.

Hometown – La strada dei ricordi — Grazie Ragazzi | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

Hometown – La strada dei ricordi è un documentario di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer, con protagonisti il regista Roman Polanski e il fotografo Ryszard Horowitz che fanno ritorno in Polonia, loro terra d’origine, dopo ben sessant’anni per rievocare i loro ricordi più personali legati all’infanzia e alla giovinezza. La data d’uscita prevista su CHILI Tv è il 25 aprile e la sinossi è la seguente:

Un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni ’20, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Grazie Ragazzi è una commedia di Riccardo Milano con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vincio Marchoni, Giacomo Ferrara e Giorgio Montanini che arriverà su CHILI TV il prossimo 27 aprile. La sinossi è la seguente:

Riccardo Milani racconta la storia di Antonio, un attore che non riuscendo a trovare un lavoro decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale con una classe composta da detenuti. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo questa iniziativa, l’attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte delle persone con un vero talento. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui, grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. E una volta che Antonio riesce a conquistare pienamente la fiducia della sua classe, la compagnia darà il “via” a un vero e proprio tour teatrale.

Non Così Vicino | CHILI Tv: le uscite più importanti di Aprile 2023!

Infine, l’ultima aggiunta al catalogo di CHILI Tv per Aprile 2023 è Non Così Vicino, un drama-comedy di Marc Forster con protagonisti Tom Hanks, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rufo. Tom Hanks recita per la prima volta insieme al figlio, Truman Hanks, al suo esordio cinematografico e che interpreta la versione giovane del suo personaggio. La pellicola è tratta dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman e arriverà su CHILI Tv il prossimo 27 aprile. La sinossi è la seguente:

Otto un uomo vedevo e in pensione dal carattere rigido e facilmente irritabile tiene sotto scacco l’intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità, l’uomo non ha più interesse nella vita da quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria e lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte la sua casa una famiglia composta dai due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa la conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia, fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene sia restio ad abbandonare le sue vecchie abitudini si rivelerà arduo, Otto si renderà conto che aiutare gli altri non è poi così male.

Buona visione!

E queste erano dunque tutte le aggiunte al catalogo di CHILI Tv per Aprile 2023. Fateci sapere che cosa guarderete qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

