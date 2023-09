Chili e Plex, un’alleanza per l’intrattenimento

Icanali dedicati al cinema e alla musica di CHILI fanno il loro ingresso su Plex, garantendo agli utenti un’esperienza di intrattenimento sempre accessibile e completamente gratuita

CHILI e Plex si uniscono per espandere il catalogo di film e musica in streaming, rendendo l’esperienza di intrattenimento per gli utenti di Plex in Italia ancora più straordinaria.

La partnership tra CHILI e Plex: un’espansione dell’intrattenimento in Italia

Come la prima e unica piattaforma di streaming che offre film, serie TV e live TV gratuiti con pubblicità, Plex si distingue per la sua semplice e immediata esperienza di navigazione e ricerca.

Gli utenti possono facilmente trovare qualsiasi titolo e creare liste personalizzate, indipendentemente dalla piattaforma di streaming di origine. Con programmi TV e film gratuiti con pubblicità, canali FAST e canali Live TV disponibili in oltre 239 paesi e 81 lingue, Plex rappresenta la piattaforma di intrattenimento più completa disponibile oggi.

Grazie alla collaborazione con CHILI, gli utenti italiani di Plex possono ora godere gratuitamente di sei canali che presentano il meglio del cinema e della musica. Questa partnership arricchisce ulteriormente l’esperienza Plex, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni di intrattenimento senza costi aggiuntivi.

Dai film blockbuster ai classici acclamati dalla critica, i canali cinematografici di CHILI soddisfano una varietà di gusti, garantendo una vasta gamma di contenuti. Inoltre, i canali musicali offrono una selezione deliziosa di generi, consentendo agli utenti di ascoltare le loro canzoni preferite in qualsiasi momento.

Alta Tensione è il canale ideale per chi cerca emozioni ad alta tensione, con suspense, tradimenti, azione, mostri giganti e universi perduti per una scelta multiforme fino all’ultimo respiro.

Per gli amanti delle storie d’amore, Velvet è il luogo dove trovare cuori spezzati, sentimenti, seduzione e romanticismo. Per chi cerca spensieratezza, Smile raccoglie il meglio della commedia italiana, francese e americana, regalando istantanee ilarità a tutta la famiglia.

Grandi Nomi è il canale dove i cinefili possono trovare star senza tempo e film che hanno segnato la storia del cinema, con i classici da guardare, riguardare e amare senza fine.

Inoltre, ROCK TV è il primo canale italiano interamente dedicato alla musica rock alternativa, con una ricca storia di trasmissioni in diretta, interviste ad artisti ed eventi musicali. Infine, per gli appassionati del movimento culturale nato nel Bronx negli anni ’70, HIP HOP TV è l’unico canale televisivo italiano completamente dedicato alla musica hip hop, rappresentando una nuova società diversificata che si identifica con la musica urban.

Tutti e sei i canali FAST di CHILI sono disponibili per la visione tramite l’app di Plex o online su Plex.tv.

Questa collaborazione tra CHILI e Plex segna una tappa significativa per entrambi i partner e l’industria dello streaming. Un’offerta unica di contenuti gratuiti con pubblicità, fornita da Plex, permette ad un numero in costante crescita di utenti di CTV di accedere a un’esperienza di intrattenimento cinematografico e musicale più ampia ed innovativa nella sua fruizione – afferma Roberto De Piano, Direttore Esecutivo di CHILI. Oltre alle CTV, la fruizione multidevice di Plex ci permette di abbattere le barriere assicurando che ogni spettatore possa facilmente accedere e godersi i contenuti che ama ovunque. Non potrei essere più felice di intraprendere questo percorso con Plex, mentre miglioriamo l’offerta di canali FAST. Questi sei nuovi canali rafforzano ulteriormente la missione di Plex di fornire agli utenti di tutto il mondo una vasta gamma di contenuti di valore – aggiunge Shawn Eldridge, Vice Presidente di Business Development e Contenuti di Plex. Siamo entusiasti di collaborare con CHILI per ampliare la nostra libreria di contenuti sempre in crescita e offrire agli utenti italiani di Plex un’esperienza di intrattenimento senza eguali.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova partnership tra CHILI e Plex ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

