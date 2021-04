Cena con delitto: in arrivo due sequel per Netflix

Netflix si aggiudica il franchise di Cena con delitto – Knives out per 400 milioni di dollari: sulla piattaforma arriveranno due sequel

L’incredibile successo riscosso da Cena con delitto – Knives out, film a metà tra il giallo e la commedia del 2019, ha portato ad una vera e propria guerra per accaparrarsi i diritti dei sequel. L’attesa è finita, perché il colosso dello streaming Netflix ha acquistato il franchise alla modica cifra di 400 milioni di dollari.

Si tratta di un grande investimento, a fronte dei 40 milioni spesi per il primo capitolo. Cena con delitto – Knives out era riuscito poi a guadagnare 311,4 milioni di dollari, con la produzione di Media Rights Capital e la distribuzione di Lionsgate. Considerando questi numeri, il successo dei prossimi due capitoli è quasi certamente assicurato.

Netflix per i due sequel di Cena con delitto

Come ci rivela Deadline, su Netflix arriveranno dunque ben due sequel, che vedranno ancora una volta protagonista il detective Benoît Blanc alle prese con nuovi misteri da risolvere – dopo aver scoperto l’assassino del ricco romanziere Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Daniel Craig è stato quindi confermato come protagonista, così come il regista Rian Johnson. Johnson sarà anche produttore di quella che ormai possiamo chiamare una saga, assieme a Ram Bergman.

Con la sua offerta Netflix è riuscita a battere due giganti come Apple e Amazon. In ogni caso, i sequel sarebbero usciti direttamente in streaming, rinunciando così al debutto in sala. Cosa che, dati i tempi che stiamo vivendo, ci appare abbastanza naturale.

Le riprese di Knives out 2 cominceranno il prossimo 28 giugno in Grecia, ed entrambe le pellicole dovrebbero debuttare sulla piattaforma streaming nel corso del 2022. Ancora non sappiamo chi farà parte del cast assieme a Daniel Craig. Considerando le star coinvolte nel precedente capitolo (Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e tanti altri ancora), siamo sicuri che anche questo non sarà da meno!

Continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!