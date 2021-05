Cena con delitto 2 – accanto a Daniel Craig due importanti new entry

Il cast di Cena con delitto 2 si allarga. Sono due le new entry, Leslie Odom Jr. e Janelle Monàe. Ma chi sono le altre star – già annunciate – che compariranno a fianco di Daniel Craig?

Cena con delitto (Knives Out) – pellicola di Rian Johnson che strizza l’occhio ai grandi gialli americani – è stata una delle sorprese del 2019, arrivando ad incassare cifre imprevedibili e a concorrere agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

E, non a caso, il colosso dello streaming Netflix ha commissionato al regista ben due sequel. Del cast originale, composto da nomi del calibro di Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana de Armas, Michael Shannon e Chris Evans, è stato confermato solo Daniel Craig nei panni del protagonista, il detective Benoit Blanc.

Le new entry nel cast del sequel Cena con delitto 2

Ma gli attori ingaggiati per il primo dei due sequel – che sarà girato in Grecia e di cui non si conosce ancora il nome definitivo – sono pronti a non far rimpiangere nessuno dei colleghi del film precedente. Ai già annunciati Dave Bautista, Edward Norton e Kathryn Hahn (reduce del successo della sua Agatha Harkness in WandaVision) si aggiungono infatti Leslie Odom Jr. e Janelle Monàe.

Il premio Tony, candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista e per la miglior canzone originale de Quella notte a Miami, e l’attrice statunitense (Il diritto di contare, Antebellum) completano quindi un cast sempre più interessante.

La trama della pellicola non è ancora stata rivelata, ma la presenza di due cantanti fa pensare che il mondo della musica potrebbe avere un ruolo importante nella narrazione.

Il film sarà disponibile direttamente in streaming, ma non si sa ancora nulla in merito alla data di rilascio. Può essere, quindi, che qualche altra star faccia ancora in tempo ad aggiungersi al resto degli attori.