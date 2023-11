C’è Ancora Domani: incredibile successo al botteghino!

C‘è Ancora Domani, il nuovo film di e con Paola Cortellesi è un incredibile successo al botteghino e diventa il quinto miglior incasso stagionale

C’è Ancora Domani record di incassi nel weekend: raggiunge il totale di 12.935.200 e diventa il quinto miglior incasso dell’anno solare. Non ci si poteva aspettare un risultato migliore da Paola Cortellesi, che in questo caso, oltre a vestire i panni della protagonista, si trova per la prima volta nel ruolo di regista. C’è Ancora Domani è un progetto finalizzato a celebrare le donne subalterne del dopoguerra, ma si occupa anche di regalare un’amara risata degna della migliore commedia all’italiana. Con questo risultato al boxoffice, C’è Ancora Domani, non solo diventa il più alto incasso dei film italiani dopo la pandemia mondiale di Covid-19 (che aveva anche costretto la chiusura delle sale cinematografiche per un periodo), ma ha superato anche altre pellicole nostrane che erano usciti poco prima del Covid.

Risultati generali al botteghino oltre il successo di C’è Ancora Domani

Poco da fare per il povero The Marvels che prosegue la fase 5 dell’MCU, che in cinque giorni ha dovuto silenziosamente accettare un distanziato secondo posto, segnando una cifra da record negativo per il Marvel Cinematic Universe. Si tratta di una partenza che fa temere per il recupero del budget di spesa che ammonta ad oltre 200 milioni. Scende, invece, alla terza posizione l’horror Five Nights at Freddy’s, adattamento della popolare serie di videogiochi. Trolls 3 – Tutti Insieme invece registra un esordio al quarto posto. Mentre scende alla quinta posizione Comandante con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni del reale personaggio storico Salvatore Todaro. Ricostruzione storica diretta da Edoardo de Angelis con sceneggiatura firmata da Sandro Veronesi, che narra le vicende del sottomarino Cappellini durante la II Guerra Mondiale.

E voi avete già visto C’è Ancora Domani o potrà scalare ancora la classifica al botteghino? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

