Catherine Zeta Jones sarà Morticia nella serie di Tim Burton

Catherine Zeta Jones sarà Morticia Addams, la matriarca della famiglia, nella nuova serie Wednesday, creata da Tim Burton

Sarà la famosissima Catherine Zeta Jones ad interpretare Morticia, la madre di Mercoledì e parte integrante della famiglia Addams, che da oltre settant’anni spaventa il mondo intero. Oltre all’attrice premio Oscar avremo Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, la vera protagonista della serie, e Luis Guzman in quelli di Gomez.

Cosa sappiamo sul ruolo di Catherine Zeta Jones nella Famiglia Addams

La serie, prodotta da Netflix, rappresenta il debutto di Tim Burton sul piccolo schermo, dopo una carriera di grandi successi al cinema (Batman, Big Fish, Alice in Wonderland solo per citarne alcuni). La serie prende il nome dalla protagonista, Mercoledì Addams, di cui si racconterà il periodo in cui frequenta la Nevermore Academy. Vedremo Mercoledì imparare a gestire i suoi poteri sovrannaturali, fermare la serie di omicidi che sta sconvolgendo una cittadina e risolvere il mistero paranormale che ha coinvolto i suoi genitori anni prima. Oltre a Tim Burton, gli showrunner della serie sono Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville.

Non è nuova al piccolo schermo Catherine Zeta Jones. Recentemente l’abbiamo potuta ammirare in Prodigal Son e Feud, dopo una pausa di oltre vent’anni, in cui si è dedicata al cinema. Tanti i suoi successi, a partire dal suo celebre ruolo ne La maschera di Zorro, per poi passare a Traffic e al coronamento con Chicago, per il quale vinse il premio Oscar. Da quel momento la moglie di Micheal Douglas non è riuscita a riconfermare il suo successo con pellicole di spicco, nonostante sia rimasta sempre sul pezzo, recitando in moltissimi film. Vedremo se il suo imminente ruolo di Morticia Addams regalerà all’attrice ulteriore fama e successo.

