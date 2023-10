Casanova Operapop – Il Film: lo spettacolo musicale arriva al cinema!

Tramite comunicato stampa, Officine Ubu ha annunciato le date di trasmissione al cinema di Casanova Operapop, lo spettacolo di teatro musicale di Red Canzian: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Officine Ubu è lieta di portare al cinema lo spettacolo di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, divenuto rapidamente il più grande successo italiano nella stagione 2022/2023, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri d’Italia. La pellicola sarà trasmessa nelle sale il 27, 28 e 29 novembre prossimi. Ripreso durante le repliche al Teatro Rossetti di Trieste e al Gran Teatro Geox di Padova tra febbraio e marzo 2023, con la produzione esecutiva di Eventi Digitali e la regia di Riccardo Guernieri, Casanova Operapop – Il Film è realizzato con tecnica cinematografica e audio surround 5.1, per restituire l’effetto immersivo del live.

Casanova Operapop – Il Film arriva al cinema

Prodotto da Red Canzian e Beatrix Niederwieser per Blu Notte, in collaborazione con Stefano Scaroni e con il supporto della Regione del Veneto, Casanova Operapop – Il Film – come l’opera teatrale – dipinge il quadro di una Venezia ai tempi della Serenissima, la cui storia e salvezza si giocano fra i bácari popolati da varia umanità e i ricchi quanto decadenti Palazzi del potere. Un crescendo che accompagna lo spettatore in un intreccio di avventure, emozioni, sentimenti, ricerca di libertà, affermazione di diritti, sete di giustizia e intrighi politici, rivelandosi in tutta la sua contemporaneità, seppur vestito in chiave settecentesca.

La sinossi è la seguente:

Venezia, 1755. Giacomo Casanova, appena rientrato in città dall’esilio di Vienna, minaccia di far strage di cuori e di creare scompiglio in città con il suo ineguagliabile carisma. Nel frattempo, il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al Dogado. A tal proposito, quest’ultimo, intende sbarazzarsi di Casanova, perché potrebbe rovinare i suoi piani, e allo scopo incarica il perfido Zago. Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia fiamma: la bella Gretchen, che lo conduce al palazzo della Contessa Margarethe von Steinberg, per la quale lavora come cameriera. Qui giunto, Casanova incontra la gran dama e viene da lei sfidato in una singolare scommessa: se riuscirà a sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, lei – Margarethe – sarà sua per una notte. Forte del suo impareggiabile fascino, Casanova accetta, convinto di poterle avere entrambe, senza sospettare che il vero scopo della Contessa sia metterlo nei guai. Iniziano così le rocambolesche avventure di Giacomo Casanova, che dovrà destreggiarsi fra intrighi politici, tradimenti e inganni per fare trionfare il suo amore per Venezia e per la donna che ha conquistato il suo cuore.

Red Canzian ha dichiarato:

Realizzare il film a un certo punto è diventata un’esigenza. Gli spettacoli in teatro tutti sold out e l’impossibilità di accontentare non solo gli spettatori, ma i teatri stessi che ci chiedevano di estendere la programmazione per l’enorme richiesta, insieme alla consapevolezza di avere realizzato qualcosa di ‘grande’, un progetto importante, indiscutibilmente di qualità, al 100% italiano, su un personaggio, Casanova – e una città – Venezia, conosciuti e ammirati in tutto il mondo: tutto questo mi ha convinto ad affrontare un’ulteriore impresa, quella di realizzare un lungometraggio capace di restituire il sapore dello spettacolo dal vivo a chi non è riuscito ancora a vederlo, ma anche di dare una nuova prospettiva a chi lo ha vissuto in teatro, perché il cinema è il luogo migliore per esaltare il dettaglio e apprezzare tutto quello che con grande amore, dedizione, impegno e cura abbiamo scelto di portare in scena, a partire dal cast straordinario fino ai costumi cinematografici, realizzati dall’Atelier Stefano Nicolao.

Giacomo Casanova è interpretato da Gian Marco Schiaretti, e accanto a lui, nella parte dell’incantevole Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, Angelica Cinquantini. Con loro fanno parte del cast gipeto, Manuela Zanier, Jacopo Sarno, Paolo Barillari, Roberto Colombo, Chiara Famiglietti, Rosita Denti, Francesca Innocenti e Gianluca Cavagna.

Casanova Operapop – Il Film arriverà dunque nelle sale dei cinema il prossimo 27, 28 e 29 novembre. Fateci sapere qua sotto nei commenti se andrete in sala a gustarvelo e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.