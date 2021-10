Carla Carfagna dal 21 ottobre in sala con Due fantasmi di troppo

C arla Carfagna, di nuovo sugli schermi, dal 21 ottobre, con il nuovo film di Nunzio e Paolo: due fantasmi di troppo (distribuito da Notorious Pictures), nel buffo ruolo di Corinne, la vicina di casa dei due protagonisti, ossessionata da Nunzio

L’attrice Carla Carfagna, spiega direttamente il suo ruolo nel film di Nunzio e Paolo: due fantasmi di troppo, dicendo:

Il personaggio che interpreto è di una donna ultraquarantenne ovviamente single, vicina di casa di Nunzio e Paolo, la quale nutre una passione sproporzionata ed esagerata per uno dei due vicini, ossia: Nunzio. E’ una donna molto sopra le righe, con uno stile tutto suo, originale e autentico, un po’ demodé, che va dritta al suo obiettivo nonostante tutto e tutti. Senza peli sulla lingua. Tanto da essere percepita quasi come una “stalker” dal protagonista Nunzio

Carla Carfagna, per immedesimarsi, rendendo al meglio la figura del personaggio e per soprattutto vestire al meglio i suoi panni ha lavorato sodo su una grande interpretazione costitutiva, e autentica, restituendone anche delle sfumature drammatiche in un contesto del tutto surreale.

Aggiunge anche un’altra cosa molto importante, per ciò che concerne l’ispirazione avuta per il personaggio, arrivatale dalla sua terra natale: Napoli, e dice:

Nel preparare il personaggio di Corinne mi sono lasciata ispirare dalla mia città natale, Napoli, con le sue donne appassionate, impavide e coraggiose, proprio come il suo personaggio, pronta a buttarsi a capofitto, tra le fiamme solo per amore.

Progetti futuri di Carla Carfagna

Inoltre l’attrice Carla Carfagna, attualmente, sta lavorando a nuovi progetti teatrali ed anche ad un suo cortometraggio, di cui ne è protagonista ed autrice. Da martedì 26 Ottobre a giovedì 28 Ottobre sarà in scena presso lo Spazio 18B con lo spettacolo tragicomico Niente, atto unico scritto e diretto da Marzia Ercolani (Vincitore Miglior Corto Teatrale le Cortigiane 2020)

