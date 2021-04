Carey Mulligan: l’attrice è nel cast di Spaceman

Stando a quanto recentemente confermato, la giovane attrice londinese Carey Mulligan sarà nel cast di Spaceman, film girato da Adam Sandler per la piattaforma Netflix

Spaceman è dunque il nuovissimo progetto dell’attore comico Adam Sandler, reduce dalll’ultimo film Hubie Halloween, che vede coinvolta anche l’attrice inglese Carey Mulligan. Ma vediamo di capire un po’ meglio di cosa tratta la pellicola e quale sarà il suo ruolo.

Spaceman: Carey Mulligan sarà la moglie di un astronauta

In Spaceman, Carey Mulligan dunque, interpreterà la moglie del protagonista (Adam Sandler). Lui è un astronauta, come facilmente intuibile dal titolo, che viene mandato in missione nello spazio profondo per recuperare una strana polvere ancestrale.

Ma se una cosa è certa, è che un viaggio nello spazio può davvero essere un’esperienza mistica e rivelatrice capace di far intuire ai viaggiatori del cosmo verità strabilianti. Lo dimostrano perfettamente pellicole come 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, Interstellar di Cristopher Nolan oppure Moon di Duncan Jones (figlio del compianto David Bowie).

La vita sul pianeta Terra sta per giungere al termine e c’è solo una creatura misteriosa ed ancestrale, persa tra i profondi spazi siderali, che può fare qualcosa per impedirlo. Ce la farà a salvare la moglie oltre che a tutta la Terra e cavoli?

Il film è dunque un adattamento del libro di Jaroslav Kalfar e verrà affidato alla macchina da presa di Colby Day, già passato agli onori di cronaca per la miniserie Chernobyl, mentre, alla produzione, ci sarà anche l’attore Channing Tatum.

Ovviamente, il “contatto”, avverrà su Netflix perciò non rimane che sedersi belli comodi ed aspettare l’arrivo dell’astronave sgranocchiando qualcosa. Comunque sia, per ingannare l’attesa, vi suggeriamo di rimanere su tuttoteK se volete essere sempre aggiornati su tutti i film, dai classici a quelli più recenti, le perle dell’animazione e le serie TV del momento.