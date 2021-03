Captain Marvel 2 e Ant-Man 3: le riprese iniziano il 31 Maggio

Sono state annunciate le date di inizio riprese di Ant-Man 3 e Captain Marvel 2: per entrambi partiranno il 31 maggio 2021

Con l’avvio definitivo della 4 fase dell’MCU con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, i Marvel Studios si preparano a rientrare nelle sale dei cinema. E’ infatti ufficiale la data di inizio riprese di Captain Marvel 2 e Ant-Man 3: entrambe le produzioni prenderanno via il 31 maggio 2021.

La Marvel procede senza battute d’arresto con i suoi progetti, e noi non vediamo l’ora di poter tornare a godere del buon sano intrattenimento.

Captain Marvel 2 e Ant-Man 3: il via delle riprese

Stando al sito Film & Television Industry Alliance, le riprese di Captain Marvel 2 e Ant-Man and the Wasp: Quantumania dovrebbero iniziare il 31 maggio.

Le pellicole, nella quali potremo seguire ancora una volta le avventure di Carol Danvers e Scott Lang, non sono le priorità dal punto di vista delle uscite. Infatti, entrambi i film del Marvel Cinematic Universe sono previsti non prima del 2022. Tuttavia, visti gli ultimi sviluppi (chiusura dei cinema e stop dei lavoro sui set) era più facile credere che le riprese avrebbero avuto un tempo gestionale molto più lungo.

Sempre stando al sito, Ant-Man 3 verrà girato a Londra e ad Atlanta, con riprese previste fino al 24 Settembre. Captain Marvel 2, invece, sarà girato a Londra e a Los Angeles.

In Captain Marvel 2, diretto da Nia DaCosta, oltre a Brie Larson, vedremo Teyonah Parris (la Monica Rambeau di WandaVision) e Iman Vellani (nel ruolo di Kamala Khan / Ms. Marvel). Mentre, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, diretto ancora una volta da Peyton Reed, riconferma nel cast Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Il Coronavirus è stato poco clemente anche con la Marvel, ma adesso le varie produzioni stanno piano piano ripartendo. Attualmente, infatti, ci sono tre film Marvel in produzione: Spider-Man: No Way Home, che viene girato ad Atlanta; Doctor Strange in the Multiverse of Madness a Londra; Thor: Love and Thunder a Sydney.