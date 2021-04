Captain America 4: è ufficiale il nuovo film MCU

Lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier starebbe in trattative con la Marvel per la realizzazione di Captain America 4

La scorsa settimana è andato in onda su Disney+ il sesto episodio di The Falcon and The Winter Soldier; questo, chiude definitivamente la seconda serie originale Marvel e apre ancora più possibilità per la 4 fase. Se lo avete già visto, saprete che Sam Wilson accetta infine l’eredità dello scudo di Steve Rogers, e il ruolo di Captain America (indossando anche il mitico costume dei fumetti).

Arriva ora un importantissimo annuncio: la realizzazione di un nuovo film su Captain America. Il quarto, se prendiamo in considerazione le precedenti pellicole con protagonista Chris Evans.

Secondo alcune indiscrezioni, il progetto potrebbe essere incentrato sul personaggio di Sam Wilson (Anthony Mackie). Sicuramente, ambientato successivamente rispetto la serie TV da poco terminata su Disney+.

Captain America 4: un nuovo film in via di sviluppo

Alla fine della serie, il titolo cambia direttamente in Captain America and the Winter Soldier, sottolineando l’amichevole collaborazione tra i due protagonisti e l’importanza del ruolo assunto da Sam.

E’ scontato credere che i due torneranno nei rispetti ruoli nel quarto film di Captain America, ma ancora non ci sono voci a conferma dell’ipotesi. Il nuovo film potrebbe continuare la storyline di Sam Wilson come nuovo Captain America affiancato proprio da Bucky; riportando sul grande schermo anche diversi personaggi secondari come John Walker/US Agent (Wyatt Russell), Sharon Carter/Power Broker (Emily VanCamp), il Barone Zemo (Daniel Bruhl) e la Contessa de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

La pellicola sarà scritta da Malcolm Spellman a quattro mani con Dalan Musson, rispettivamente creatore e showrunner della serie live-action Disney+ e co-sceneggiatore di alcuni episodi della stessa.

Per il momento le informazioni terminano qui. Ancora non sappiamo quale sia lo stato dei lavori, gli altri possibili membri del cast e nemmeno chi dirigerà la pellicola.