In arrivo nelle sale italiane dal 5 agosto, il film d’animazione “Capitan Sciabola e il diamante magico”. Di Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen, distribuito dalla Vision Distribution, una magica avventura per tutta la famiglia

Un film adatto per tutta la famiglia, Capitan Sciabola e il diamante magico presto disponibile nelle sale italiane. Diretto da Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen, distribuito dalla Vision Distribution; sarà presentato in anteprima ai juror +6, durante la cinquantunesima edizione dei Giffoni.

Un avventura degna de L’isola del tesoro di Stevenson, ma con un tocco di magia in più. Un diamante dai poteri misteriosi, aggiunto al temuto pirata dei sette mari, con tre ragazzini coraggiosi protagonisti di avventure. Realizzato dalla QVisten Animation, uno degli studi di animazione più noti del Nord Europa; reduce dal successo ottenuto nelle sale norvegesi, il film è stato insignito del Public Choice Award agli Amanda Awards 2020 (gli Oscar Norvegesi), nel corso del quale ha ricevuto due nomination come Miglior Film per ragazzi e Migliori Effetti Speciali.

Trama e dettagli | Capitan Sciabola e il diamante magico: al cinema dal 5 agosto

Nato e ideato dallo scrittore, cantante, compositore e attore norvegese Terje Formoe, Capitan sciabola e il diamante magico si preannuncia come un’avventura ricca di magia con colpi di scena e divertimento assicurato.

Il perfido principe della jungla Mago Kahn possiede finalmente il diamante magico. Considerato in grado di esaudire ogni desiderio, viene presto rubato da Marco, un giovane ragazzo orfano, senzatetto ma con una spiccata arguzia, che non desidera altro che un semplice pasto caldo. Nel mentre, Pinky un giovane pirata mai esistito si gode giorni di tranquillità insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, ha un fuoco e un’anima avventuriera e temeraria.

L’arrivo inaspettato di Capitan Sciabola (uno dei grandi pirati dei Sette Mari), irrompe nella vita dei ragazzi. Affiancati dai simpaticissimi gemelli Wally e Wimp, e il fedelissimo Ditolungo,una lunga corsa ricca di colpi di scena verso il tanto e bramato diamante magico.

