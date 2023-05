Cannes 76: Harrison Ford riceve la Palma d’Oro

Harrison Ford riceve a sorpresa la Palma d’Oro nel corso della nota kermesse di Cannes 76. Premio onorario per la sua lunga carriera cinematografica; un’ovazione commossa prima della premiere dell’ultimo atteso capitolo di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Grande standing ovation per il noto attore hollywoodiano Harrison Ford nel corso dell’ultima edizione di Cannes 76. Da tutti conosciuto per essere l’ interprete dell’iconico personaggio di Indiana Jones; Ford sembra essere giunto all’addio decisivo al ruolo a lui più caro. La notizia giunta a sorpresa nel corso della premiere dell’ultimo film da lui interpretato di, Indiana Jones e il Quadrante del destino; ha visto arrivare l’ultimo schiocco di frusta dell’iconico personaggio.

Un momento di grande emozione quello tenutosi giovedì sera al Palais, concluso con il premio la Palma d’Oro, in onore del lungo lavoro svolto negli anni. Consegnato dallo stesso direttore del Festival Thierry Fremaux; ha visto la partecipazione del regista regista James Mangold, assieme all’intero cast del franchise, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Shaunette Renee Wilson e Mads Mikkelsen.

Presented with a lifetime-achievement clip montage and an honorary Golden Palme, Harrison Ford is on the verge of tears at Cannes pic.twitter.com/QUth998SC8 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 18, 2023

Cannes 76: l’addio di Harrison Ford dice addio a Indiana Jones

Avere 80 anni e non sentirli. Con occhi lucidi e grande spirito, Harrison Ford saluta l’iconico personaggio cult di Indiana Jones. Avventuriero creato dalla brillante mente da Steven Spielberg; ha saputo intrattenere vecchie e nuovi generazioni, attraverso azione, avventure improbabili e il famoso schiocco di frusta alla Indiana Jones.

Così come dichiara con grande dall’attore Harrison Ford nel corso della conferenza a Cannes 76 prima di ricevere la Palma d’Oro alla carriera:

Tutto questo calore mi fa sentire parte di una grande famiglia, mi fa stare bene. Io amo questo mestiere e mi sento fortunato a poterlo ancora fare, alla mia età, grazie a un gruppo di talenti straordinari che me lo permettono. Sono molto commosso da questo… Ma ho un film che dovreste vedere. È proprio dietro di me. Quindi lasciatemi togliere di mezzo e grazie ancora per tutto questo

Attivo tra gli anni 80 e 90; Harrison Ford ha affiancato alcuni dei volti di maggiore successo del, come George Lucas, Phillip Noyce, Ridley Scott, Steven Spielberg e Peter Weir. Canditato agli Oscar nel 1986 in qualità di miglior attore per Witness – Il testimone; la sua carriera pullula di personaggi interpretati come eroi duri e anticonformisti, come per il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella saga di Star Wars.

Indiana Jones e il Quadrante del destino sarà disponibile sul grande schermo il prossimo 28 giugno.

