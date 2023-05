Cannes 2023: I Wonder Pictures si presenta con sei pellicole!

I Wonder Pictures ha annunciato, tramite comunicato stampa, i sei titoli con cui si è presentata al Gran Festival di Cannes 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Saranno sei i titoli I Wonder Pictures presentati in anteprima alla 76esima edizione del Festival di Cannes (in programma dal 16 al 27 maggio 2023), una proposta che attraversa trasversalmente tutte le sezioni del festival, tra selezione ufficiale, Quinzaine des Cinéastes, eventi speciali e Semaine de la Critique.Sarà presentato in concorso in Selezione Ufficiale e concorrerà dunque alla Palma d’Oro Le Retour di Catherine Corsini, una storia familiare intensa e coinvolgente sull’elaborazione e l’accettazione del passato. Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna), 15 anni dopo aver abbandonato la Corsica in tragiche circostanze, torna sull’isola con le sue due figlie adolescenti. Mentre lei lotta con i suoi ricordi, le ragazze si abbandonano a un’estate apparentemente spensierata, che le porterà però a fare nuove scoperte sul loro passato e sulla vera storia della loro famiglia.

Sempre in Selezione Ufficiale ma fuori concorso, il biopic L’Abbé Pierre – Une Vie de Combats diretto da Frédéric Tellier ripercorre la vita di Henri Grouès, più noto con il suo pseudonimo Abbé Pierre, partigiano, politico, presbitero cattolico francese. Di origini borghesi, rivoluzionario e iconoclasta, si impegnò per tutta la vita nella lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l’ingiustizia.Nella sezione Special Screenings, sarà possibile assistere all’inedito esordio nel cinema d’animazione di Paolo Berger (già autore del celebrato e sperimentale Blancanieves) con Robot Dreams, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità. Dog vive a Manhattan e, stanco di stare sempre solo, si costruisce un robot. A ritmo della musica newyorkese anni Ottanta, la loro amicizia sboccia e si fa sempre più profonda finché una sera d’estate Dog si trova costretto ad abbandonare Robot sulla spiaggia. Riusciranno i due amici a ritrovarsi?

Sei titoli in gara a Cannes 2023 per I Wonder Pictures!

A Cannes Premières sarà presentato il nuovo attesissimo film di Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe, che esplora il rapporto tra il pittore francese Pierre Bonnard e la sua compagna di una vita e musa per eccellenza – protagonista di un terzo dei suoi dipinti! – Marthe de Méligny. Nel cast, Vincent Macaigne (Il gioco delle coppie, Irma Vep), Cécile de France (The French Dispatch, Illusioni perdute) e Stacy Martin (Nymphomaniac, Il mio Godard).Alla Quinzaine des Cinéastes sarà proposta la nuova opera di un altro amatissimo autore, il regista premio Oscar Michel Gondry, che a otto anni dal suo ultimo lungometraggio porta a Cannes The Book of Solutions. Pierre Niney (Emotivi anonimi, La promessa dell’alba, Masquerade) interpreta Marc, regista bipolare e paranoico, che per salvaguardare il suo nuovo film dalle ingerenze dei produttori tenta di concluderne il montaggio nascosto a casa di sua zia sulle Cevenne. Ma il completamento dell’opera si complica perché è lui stesso a mettersi i bastoni tra le ruote, creando costanti distrazioni e rimandando di continuo il lavoro in una successione di eventi a tratti inquietanti e a tratti esilaranti.

Infine, alla Semaine de la Critique sarà programmato Vincent Must Die di Stephan Castang, un film sorprendente e mozzafiato che cavalca la new wave del cinema horror francese. Vincent conduce una vita anonima e senza sorprese finché, d’un tratto, dei perfetti sconosciuti iniziano ad attaccarlo con intenti omicidi. Costretto alla fuga, l’uomo si ritrova così coinvolto suo malgrado in una spirale di violenza inspiegabile e del tutto fuori controllo.

E questo è tutto per quel che riguarda I Wonder Pictures al Festival di Cannes 2023.

