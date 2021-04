Bugie rosse e Cattive inclinazioni disponibili su CG Tv

Bugie rosse e Cattive inclinazioni in programma sul canale CG Tv. I due thriller scandalo diretti da Pierfrancesco Campanella saranno poi disponibili nella versione ondemand del canale

Il nuovo canale CG Tv interamente dedicato al meglio del cinema italiano e internazionale, inserisce tra le pellicole imperdibili da gustarsi nel weekend Bugie rosse e Cattive inclinazioni. I thriller scandalo ricchi di violenza e trasgressione diretti da Pierfrancesco Campanella pronti ad accompagnare lo spettatore verso una visione alterata del mistero.

Entrambi i film saranno poi resi disponibili nella sezione ondemand del canale. CG Tv è accessibile gratuitamente a tutti i possessori di una Smart TV Samsung.

Bugie Rosse e Cattive inclinazioni| Tra scandalo e il mistero

Bugie Rosse thriller scandalo di Pierfrancesco Campanella in cui sesso e violenza cruda di mescolano. Considerata la risposta italiana a Basic Instinct, un’avvincente storia carica di mistero, tensione e colpi di scena, incentrata sulle scabrose e spinte vicende di un cronista televisivo (Tomas Arana).

Marco (Tomas Arana) giornalista di cronaca nera è impegnato in uno scottante reportage nell’ambiente torbido di una grande città. Affascinato in qualche modo dalla trasgressione dell’ambiente, instaura un rapporto con un “ragazzo di vita (interpretato da Lorenzo Flaherty), fino a quando un omicidio sembra stravolgere tutto.

Con Gioia Scola, Alida Valli Gianfranco Jannuzzo, Paolo Calissano, Carolyn Spence, Rodolfo Corsato e Gianni Franco.

Altrettanto carico di eccesso e trasgressione Cattive inclinazioni, un cult per un noir grottesco con venature surreali. Il film più sfacciato pronto a sfaldare i canoni narrativi della tradizione italiana dei gialli.

Un programma televisivo che cerca audience tramite la vicenda di uno spietato serial killer. Caratterizzato dalla mania di “mietere” le sue vittime a colpi di squadra di metallo, sarà il terrore di tutte le donne. Da molti criticato per l’eccesiva brutalità, saprà sorprendere con uno spiazzante colpo di scena.

Dotato di una visione critica verso le trasmissioni televisive, si tramuta in una denuncia verso la forte speculazione mediatica e la spettacolarizzazione del dolore.

Anche in questo caso Pierfrancesco Campanella si è circondato di un cast ricco internazionale. Con Eva Robin’s; Mirca Viola; Franco Nero e Florinda Bolkan; uno dei primi lungometraggi italiani girati completamente in digitale e successivamente “trasformati” in pellicola 35 mm per poter essere proiettati nelle sale cinematografiche.

