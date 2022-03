Da non perdere!

(in offerta su amazon.it)

Per essere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci !

Nel precedente teaser abbiamo già visto i vari personaggi intenti a leggere le pagine gossip di Lady Whistledown , inclusa la regina Charlotte. Inoltre per la prima volta si vede Penelope scrivere la newsletter in prima persona , dopo la big revelation finale della scorsa stagione.

Dopo più di un anno dal debutto della prima stagione che ci ha tenuti incollati allo schermo con l’intreccio narrativo incentrato su Daphne e il Duca, siamo pronti a seguire le vicende amorose del maggiore dei fratelli Bridgerton, ovvero Anthony che ha finalmente deciso di lasciar perdere la sua vita da libertino e metter su famiglia. Ma, malgrado le sue intenzioni siano mosse dalla testa, perché intenzionato a scegliere una moglie che rispetti determinate caratteristiche per tener alto l’onore della famiglia, nemmeno lui riuscirà a dominare i sentimenti e la sua attenzione verrà spostata altrove.

Netflix ha deciso di farci soffrire veramente tanto l’uscita di questa nuova stagione di Bridgerton, tant’è che le notizie e i teaser/trailer finora rilasciati sono stati dosati con il contagocce e proprio a ridosso dell’uscita sulla piattaforma, che è fissata per il 25 Marzo.

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.