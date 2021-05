Bridgerton: prime foto dal set della seconda stagione

Arrivano le prime foto dal set della seconda stagione di Bridgerton, serie di successo Netflix, basata sui romanzi di Julia Quinn

Dopo l’enorme successo della prima stagione, i fan non vedono l’ora che arrivi la seconda; Bridgerton, la serie in costume di Netflix prodotta da Shonda Rhimes tornerà, infatti, con nuovi episodi.

Si è rivelata fin da subito la serie più vista di sempre su Netflix (con 82 milioni di account che l’hanno vista nelle prime 4 settimane), confermandosi fin da subito come un prodotto eccezionale. Così, lo scorso 21 gennaio Netflix ha ufficializzato una notizia già certa a tutti: la serie tv in costume tornerà con una seconda stagione.

Arrivano ora le prime immagini dal set di Bridgerton 2, con Jonathan Bailey e la nuova arrivata Simone Ashley avvistati sul set durante una festa all’ippodromo.

Bridgerton: curiosità sulla seconda stagione

Le nuove foto, che segnano l’inizio delle riprese, arrivano dopo l’annuncio dell’addio al Duca di Hastings da parte di Regé Jean-Page nella seconda stagione della fortunata serie Netflix. Questa, infatti, si concentrerà su Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey e sul suo nuovo interesse amoroso Kate Sharma (Simone Ashley).

Ashley si è unita al cast di Bridgerton a metà febbraio e il suo personaggio Kate, appena arrivata a Londra, è descritta come una “giovane donna intelligente e testarda che non soffre gli stupidi, Anthony Bridgerton incluso”.

Tra vecchi e nuovi membri del cast, siamo sicuri che anche questa seconda stagione saprà deliziarci con gli stessi intrighi amorosi della prima; catapultandoci in atmosfere passate, tra balli e debutti in società…marchiata indelebilmente da una sarcastica vena scandalistica.

Inoltre, considerato il successo della serie, Netflix non ha perso tempo. Meno di quattro mesi dopo la conferma di una seconda stagione, il servizio di video in streaming ha rinnovato Bridgerton per altre due stagioni, la terza e la quarta.