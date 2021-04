Bridgerton 2: uno dei protagonisti lascerà la serie

Bridgerton 2 è molto atteso dai fan, ma con la seconda stagione che si avvicina alla produzione arriva anche la brutta notizia che uno dei protagonisti lascerà la serie

Brutte notizie per il pubblico di Bridgerton, la serie TV prodotta da Shonda Rhimes per Netflix e uscita a fine 2020, esattamente il 25 dicembre. La produzione ha infatti annunciato ufficialmente che un membro del cast lascerà la serie.

Bridgerton 2: l’addio di uno dei protagonisti

L’attore in questione è Regé-Jean Page che interpreta l’amatissimo Duca di Hastings e che dopo il grande successo che ha avuto il suo personaggio nella prima stagione, non ritornerà nella seconda.

Ad annunciarlo è stato l’account ufficiale di Instagram della serie, che ha pubblicato un post in perfetto stile Bridgerton, con una lettera firmata proprio da Lady Whistledown che con lo stesso tono in cui annuncia gli intrighi e i gossip di corte, annuncia l’uscita dal cast dell’attore, affermando che rimarrà comunque sempre parte della famiglia.

Davvero una brutta notizia per tutti i fan della serie, perché il personaggio era molto amato e soprattutto era riuscito a convolare a nozze con la protagonista Daphne Bridgerton e insieme creavano una coppia perfetta. Sarà quindi molto interessante vedere cosa succederà in questa seconda stagione e come verrà giustificata l’assenza del suo personaggio, Simon.

Una notizia che arriva all’improvviso e che quindi porterà anche la produzione ha fare molte modifiche alla trama e anche a nuovi ingressi nel cast. Come suggerisce la lettera di Lady Whistledown, la protagonista Daphne continuerà comunque ad affiancare il fratello negli affari di famiglia e nelle questioni di società.