Box Office Italia: Nomadland al primo posto nel weekend di riapertura

Nel primo sabato di sale riaperte dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19, è Nomadland a guidare gli incassi del Box Office Italia

Dopo il via libera da parte del governo, il 26 aprile hanno riaperti i cinema di tutta Italia (solo nelle regioni gialle, però). Molti hanno preferito rimanere ancora un po’ chiusi, tanti hanno preso al volo l’opportunità di rimettersi in gioco. Così, nel primo sabato di sale riaperte, Nomadland guida gli incassi del Box Office Italia.

Un debutto importante per il film vincitore degli Oscar (distribuito da Disney) che ha raccolto nel weekend quasi 430mila euro. In seconda posizione Minari, con circa 80mila euro.

Box Office Italia: Nomadland in vetta alla classifica, vediamo gli altri film

Nomadland, il lungometraggio vincitore di tre Premi Oscar come Miglior film, si aggiudica il primo weekend delle riaperture, seguito da Minari e In the Mood for Love.

Anche Minari ha ottenuto un risultato significativo: dopo essere stato in testa al box office nei primi giorni della riapertura, nel fine settimana il film premiato con l’Oscar alla Migliore attrice non protagonista Yoon Yeo-jeong ha triplicato il numero di sale.

Sul terzo gradino del podio, dopo Nomadland e Minari, troviamo In the Mood for Love. La pellicola del regista di Hong Kong Wong Kar-wai, presentata al Festival di Cannes del 2000, ora restaurata in una nuova versione in 4K, ha incassato 31.149 euro, registrando la seconda miglior “media copia” del weekend.

Di seguito gli altri film:

NOMADLAND: 429.047 euro

MINARI: 79.385 euro

IN THE MOOD FOR LOVE: 31.149 euro

EST – DITTATURA LAST MINUTE: 15.022 euro

SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO: 10.263 euro

I PREDATORI: 4.631 euro

UN DIVANO A TUNISI: 3.939 euro

TRASH: 3.509 euro

LEI MI PARLA ANCORA: 2.891 euro

LEZIONI DI PERSIANO: 2.500 euro

Questi numeri dimostrano che, considerando le restrizioni per la situazione sanitaria (riduzione della capienza delle sale e coprifuoco alle 22:00), il pubblico ha voglia di tornare a godersi un film su grande schermo.