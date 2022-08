Boris sta per tornare: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione

Boris sta per tornare con la quarta attesissima stagione su Disney+: tutto quello che c’è da sapere a riguardo

René Ferretti e il suo improbabile team di produzione stanno per tornare. A distanza di dieci anni dalla terza stagione Boris tornerà col quarto capitolo il 26 ottobre. Una sorpresa per tutti i fan della serie, che ormai avevano quasi totalmente rinunciato a vedere le nuove avventure del dietro le quinte della fiction Gli occhi del cuore. Il rinnovo di Boris è arrivato, come detto, a più di dieci anni dalla fine della terza stagione: si tratta di un ritorno graditissimo, atteso con molta ansia e si candida a essere uno dei programmi clou della stagione autunnale.

Boris 4: i dettagli della nuova stagione

Dopo tre stagione e un film, Boris torna il 26 ottobre con il quarto capitolo della sua esistenza. La serie, come ben sappiamo, mette in scena una forte e feroce satira del dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. Le riprese di questa quarta stagione hanno avuto inizio nell’ottobre 2021, sotto la guida di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, rimasti al timone del progetto dopo la scomparsa nel 2019 di Mattia Torre.

La quarta stagione riporta in scena l’amatissima troupe televisiva di Boris, attualizzando però il contesto. Da dieci anni a questa parte il mondo della televisione è cambiata, c’è stata la svolta social, l’avvento del digitale e tutte queste novità saranno presenti in Boris 4, creando delle nuove vicende tutte da ridere.

La nuova stagione si compone di sei episodi, in uscita come detto a partire dal 26 ottobre. Questo il cast che ritroveremo, tra vecchi protagonisti e nuovi volti: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo Ruggeri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Disney+ sempre più all’italiana

Con Boris 4 Disney+ si espande sempre più in Italia, aumentando la sua produzione. Tempo fa ha esordito la prima serie italiana sulla piattaforma streaming della casa di Topolino: si tratta di Le fate ignoranti, remake seriale dell’omonimo film di Ferzan Ozpetek. La serie ha avuto un gran successo e farà da apripista ad altre produzioni nostrane che a breve popoleranno Disney+.

Oltre a Boris 4, presto vedremo anche la serie The Good Mothers, incentrata sul mondo della ‘Ndrangheta. Il 2022 ha dunque visto l’ingresso di Disney+ nelle produzioni italiane, con un futuro sempre più luminoso avanti.

