Borderlands: Edgar Ramirez si unisce al cast

Le riprese del film, scritto da Craig Mazin (vincitore di un Emmy per Chernobyl ) sono cominciate da pochissimo, il 1 aprile. A quanto pare, ci sono tutte le premesse per un ottimo lavoro.

Lilith ( Cate Blanchett ), fuorilegge con un passato misterioso, ritorna con riluttanza sul suo pianeta natale Pandora per trovare la figlia scomparsa del più potente S.O.B. dell’universo, Atlas ( Edgar Ramirez ). Lilith forma un’alleanza con una squadra inaspettata: Roland ( Kevin Hart ), un ex mercenario ora alla disperata ricerca di redenzione; Tiny Tina ( Ariana Greenblatt ), una ferale demolizionista preadolescente; Krieg ( Florian Munteanu ), il muscoloso protettore di Tina, poi la scienziata Tannis ( Jamie Lee Curtis ) e Claptrap ( Jack Black ), un robot persistentemente saccente. Questi improbabili eroi devono combattere mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe avere la chiave per un potere inimmaginabile. Il destino dell’universo potrebbe essere nelle loro mani – ma combatteranno per qualcosa di più: l’uno per l’altro.

Ilaria Atzori

