The Boogeyman: il film di Stephen King anche al cinema

The Boogeyman è un film horror tratto dal racconto anonimo di Stephen King del 1973 sulla rivista Cavalier che è diventato un film pensato interamente per lo streming e pubblicato sulla piattaforma Hulu.

La casa di produzione Century Studios ha annunciato che il film sarà distribuito anche al cinema, con la data già stabilità negli Stati Uniti che sarà il 2 giugno 2023.

The Boogeyman: il film di Stephen King arriverà anche nelle sale

La trama narra di una sedicenne e la sua sorella più piccola prese di mira da una creatura sovrannaturale, dopo che il padre, psicologo, ha ricevuto in casa uno dei suoi pazienti. Il film si svolge principalmente all’interno della casa delle due protagoniste e nei suoi dintorni, mentre le riprese si sono svolte a New Orleans.

Non conosciamo altri dettagli di trama e trattandosi di un horror, forse è meglio così, per poterci permette di godere a pieno dell’effetto adrenalinico al cinema. Così come ancora non è stato rilasciato il trailer, che comunque ci sapra dare alcune informazioni in più sull’atmosfera e l’ambientazione.

La regia è stata affidata a Rob Savage, che ha già diretto alcuni titoli horror indipendenti come Host e Dashcam.

Quanto sta accadendo a The Boogeyman è dovuto alla valutazione della casa di produzione del grande successo di pubblico di alcuni film horror pensati all’inizio solo per lo streaming, come è successo per Smile e Barbarian. Quest’ultimo ha incassato 43 milioni di dollari di fronte a 4,5 milioni di budget di produzione e una distribuzione all’inizio solo su Disney Plus.

The Boogeyman non sarà l’unico film in previsione tratto dai romanzi di Stephen King, infatti ad aprile 2023 vedremo Le notti di Salem al cinema, uno dei suoi titoli più celebri.

