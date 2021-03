Bones & All di Luca Guadagnino inizia le riprese

Bones & All è il nuovo film di Luca Guadagnino che vede il regista lavorare ancora insieme a Timothée Chalamet e presto inizierà le riprese

Bones & All è il prossimo progetto di Luca Guadagnino che vede il regista collaborare ancora con Timothée Chalamet, che sarà uno degli attori protagonisti. Il film inizierà le sue riprese la prima settimana di aprile 2021 a New York e vedrà protagonista anche l’attrice canadese Taylor Russell.

Bones & All: al via le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino

Bones & All sarà una storia d’amore con un sottofondo horror, ma ancora non si conoscono altri dettagli sul film e così anche sul resto del cast che sarà coinvolto. Dopo Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino torna a lavorare insieme a Timothée Chalamet, che negli ultimi anni è stato molto attivo nel mondo del cinema, avendo preso parte a film come Lady Bird, Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, Il re e Piccole donne.

Il regista italiano, l’abbiamo visto invece di recente in un progetto per la televisione, la serie TV We Are Who We Are, con attori internazionali, è andata in onda anche in Italia su Sky Atlantic.

Il film è tratto dal romanzo di Camille DeAngelis, con la sceneggiatura realizzata da Dave Kajganich e narra la storia di Maren Yearly, una donna che attraversa il Paese alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. In questo viaggio nasceranno in lei dei desideri insoliti di uccidere e mangiare le persone.