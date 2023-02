Jennifer Aniston e Julia Roberts nel cast di un body-swap

Jennifer Aniston e Julia Roberts sono ufficialmente entrate a far parte del cast della commedia di stampo body-swap diretta da Max Barbakow, già regista di Palm Springs

Il regista di Palm Springs Max Barbakow ha un nuovo film in cantiere. Si tratta di una commedia del genere body-swap che avrà nel cast due protagoniste del calibro di Jennifer Aniston e Julia Roberts. Riporta infatti la testata Deadline che Barbakow sta anche scrivendo e coproducendo il film insieme alle due attrici e Margot Robbie. Il film è attualmente senza titolo, pur se sappiamo che fa parte di quel sottogenere body-swap che accomuna diverse commedie, e uscirà su Prime Video. Finora non sono noti altri dettagli della trama o del cast.

Il debutto alla regia di Barbakow, Palm Springs, è uscito nel 2020 e ha visto Andy Samberg e Cristin Milioti nei panni di una coppia di ospiti di nozze che rimangono bloccati in un ciclo di tempo rivivendo lo stesso giorno più e più volte. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival ed è stato successivamente venduto a Hulu e Neon per ben 17,5 milioni di dollari, una somma record al tempo per il festival.

Jennifer Aniston e Julia Roberts nel cast di una inedita commedia

L’ultimo ruolo cinematografico di Aniston è stato nel 2019 con Murder Mystery di Netflix, del quale è in realtà atteso il sequel questo 31 marzo. Sul piccolo schermo, ha un ruolo principale nella serie tv Apple+ The Morning Show, al fianco di Reese Witherspoon. Julia Roberts, nel frattempo, più recentemente ha recitato con George Clooney nella commedia romantica Ticket to Paradise e ha interpretato Martha Mitchell nella serie drammatica Gaslit. In cantiere per lei c’è anche un thriller psicologico firmato Netflix con Mahershala Ali, Ethan Hawke e Myha’la Herrold.

Vi aggiorneremo naturalmente sui futuri sviluppi del progetto che coinvolge Julia Roberts e Jennifer Aniston, insieme in un film.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.