Bodies, Bodies, Bodies: Amandla Stenberg e Maria Bakalova nel cast

Le attrici Amandla Stenberg e Maria Bakalova sono state scelte per entrare a far parte del cast di Bodies, Bodies, Bodies

A24, la compagnia di distribuzione e produzione cinematografica indipendente degli Stati Uniti, ha in cantiere un nuovo progetto per il grande schermo.

Si tratta di un thriller diretto da Halina Reijn, prodotto da David Hinojosa e intitolato Bodies, Bodies, Bodies, che potrà contare su un cast d’eccezione. È stato infatti rivelato dal sito web Deadline che Amandla Stenberg e Maria Bakalova saranno protagoniste del progetto in fase di sviluppo, mentre Pete Davidson e Myha’la Herrold sono in trattative per altri due ruoli.

A24 non ha proferito alcun commento riguardo ai casting né sono stati rivelati dettagli sulla trama del film.

Quello che sappiamo, però, è che si tratterà di un film slasher, che, per chi non avesse familiarità col genere, ricordiamo caratterizzato da uno schema ben preciso: un horror thriller in cui un maniaco omicida dà la caccia a un gruppo di giovani in uno spazio più o meno delimitato.

Bodies, bodies, bodies: un cast d’eccezione

Nonostante non sappiamo ancora molto per quanto riguarda la trama o i personaggi del film, abbiamo già grandi aspettative per Bodies, bodies, bodies ora che siamo veniti a conoscenza dei dettagli dei casting.

Per chi non conoscesse gli attori scelti, ricordiamo i loro lavori più importanti.

Amandla Stenberg ha dato prova del suo grande talento nell’acclamato The Hate U Give, mentre la performance di Maria Bakalova in Borat – Seguito di film cinema è stata acclamata da critica e pubblico, per questo sarà particolarmente interessante vederla per la prima volta in un ruolo da protagonista in Bodies, bodies, bodies; Myha’la Herrold ha recentemente recitato nella serie di HBO Industry, rinnovata qualche mese fa per una seconda stagione; Pete Davidson, infine, ha recitato in Il re di Staten Island e nella commedia Big Time Adolescence, e presto lo vedremo in The Suicide Squad – Missione suicida.