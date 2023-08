Blue Beetle: da oggi al cinema il nuovo supereoe DC

Blue Beetle è il nuovo film firmato DC che uscirà dal 18 agosto negli Stati Uniti con molta attesa e aspettative. Nelle sale italiane, invece esce da oggi 17 agosto, con un giorno di anticipo. Blue Beetle è un personaggio DC inedito al mondo del cinema, ma comunque noto agli appassionati dei fumetti originali. Il film che ancora non è uscito al cinema ha già una buona notizia con sè: DC ha già annunciato il progetto di una trilogia.

Qui l’intervista al regista Angel Manuel Soto, riferendosi al lavoro con lo sceneggiatore e la volontà di proseguire dopo questo primo film.

Quando io e Gareth Dunnet-Alcocer stavamo lavorando alla sceneggiatura, abbiamo sempre visto questo come il primo atto. Ti viene presentato il mondo, incontri il protagonista, c’è un incidente scatenante e poi parte per il nuovo mondo. Volevamo fare quella parte e poi – per il film successivo – vederlo prendere ciò che ha imparato, vederlo mettere questo in pratica, fallire, trionfare e infine crescere.

Il progetto vero e proprio ancora non c’è, però il regista ha ben chiaro a livello di sceneggiatura il percorso di crescita che il protagonista Jaime dovrà fare nel corso dei prossimi due capitoli. Sarà interessante anche capire se questo personaggio può inserirsi all’interno degli altri film DC avendo quindi nuovi spazi.

Nel frattempo attendiamo in questi giorni di poterlo vedere al cinema in Italia e attendere anche le reazioni del pubblico a questo nuovo film. Di seguito la trama ufficiale:

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un’incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.