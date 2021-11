Bloody Festival Roma 2021, con testimonial Dario Argento, è in arrivo!

In arrivo la terza edizione del Bloody Festival Roma, con testimonial Dario Argento e madrina Manuela Arcuri

La terza edizione del Bloody Festival Roma è in arrivo! Si svolgerà il 29 Novembre 2021 presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, organizzato da L. Armonia Associazione. Il festival nasce dalle ceneri di quello che fu l’Italian Horror Fest di Nettuno, ideato dal Sindaco dell’epoca Alessio Chiavetta, oggi comunque nella struttura organizzativa. Un festival, quello di Nettuno, che vide come testimonial, fin dalla prima edizione, Dario Argento. Ultimamente impegnato nelle riprese di Occhiali neri, che segna il suo atteso ritorno sul grande schermo dopo molti anni di assenza, il Maestro dell’italian thrilling sarà testimonial anche di questa nuova edizione del Bloody Festival Roma. La madrina di quest’edizione sarà Manuela Arcuri e lo sponsor è la ZTV Production di Sergio Romoli.

I titoli in concorso al Bloody Festival Roma 2021

Tre sezioni (Horror, Giallo e Thriller) suddividono i titoli in concorso. Questi ultimi sono rispettivamente: Clara di Francesco Longo, Nati morti di Alex Visani, L’uomo col cilindro di Stefano Simone, Yuria di Mattia Riccio e Italian horror stories, film a episodi diretto da Antonio Losito, Daniele Malavolta, Andrea D’Emilio, Vincenzo Della Corte Gianluca Bonucci e Francesco Giorgi sotto la supervisione di Claudio Fragasso. Ma vi sarà molto spazio anche per i cortometraggi. Questi ultimi verranno premiati con appositi sampietrini da una giuria di qualità costituita da professionisti della Settima arte.

La giuria

I giurati sono la produttrice Carla Finelli, la financial manager Sonia Giacometti, il regista e sceneggiatore Giovanni Galletta, il pittore Roberto Russo, la make-up artist Isabella Morelli, lo scenografo Arturo Andreoli, Angelo Interlenghi, organizzatore di tutti i film di Federico Fellini e Dario Argento, e gli attori Eleonora Pariante, Antonella Interlenghi, Giulio Neglia e Claudio Collevecchio.

Vi saranno anche diverse proiezioni fuori concorso. Tra di esse figurano Abisso nero, zombie movie di Gaetano Russo; il promo di Gotico padano, documentario di Roberto Leggio incentrato su La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati; e Doppia luce di Laszlo Barbo.

Novità di questa edizione è, inoltre, il Premio Roberto Pariante alla carriera. Il premio verrà consegnato a Claudio Fragasso. L’attore e artista Stefano Natale si occupa della realizzazione dei premi per questo appuntamento con Bloody Festival Roma, che regalerà, come sempre, tanti piacevoli brividi di paura a tutti gli appassionati e non di horror e mistero.

Per parteciparvi il costo è di 10 euro per l’intera giornata, previa la prenotazione. Trovate più informazioni sul sito ufficiale dell’evento. Siete fan del genere horror e thriller? Fateci sapere la vostra!

