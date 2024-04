Blade: le riprese dovrebbero partire in autunno

Dopo vari slittamenti, problemi di produzione e riscrittura dello script e della trama, sembra che finalmente il film sull’ammazzavampiri stia per vedere uno spiraglio di luce. Le riprese del film MCU di Blade dovrebbero partire in autunno

Se si pensa a un film maledetto dell’MCU, e per maledetto intendiamo un film che ha incontrato molta sfortuna durante la produzione, quel film è proprio Blade. Certo, il cambio di piani del Marvel Cinematic Universe c’è stato per un problema generale della gestione della macrotrama, che stava perlopiù forzando i lavoratori a fare grandi numeri ma con scarsa qualità (fatta eccezione per Loki, che abbiamo analizzato in questa recensione). Le cose ora sono cambiate e sembra che anche il film di Blade con protagonista Mahershala Ali stia per dirigersi sulla strada giusta, con Yann Demange alla regia del film. Secondo dei rumor attendibili, le riprese di Blade dovrebbero iniziare questo autunno.

Mahershala Ali commenta le riprese di Blade

Non ci è dato sapere con certezza come stanno procedendo i lavori e nessuno sa cosa aspettarsi dalla qualità del film. Considerando i problemi di produzione che, fortunatamente, sono riusciti a superare, però, Mahershala Ali ora è speranzoso nei confronti della nuova direzione. Prima infatti lo script era confusionario, ma sembra che adesso le idee siano ben chiare. Inoltre, se davvero le riprese del film inizieranno quest’autunno 2024, allora la data che hanno annunciato, ovvero il 7 novembre 2025, sarà il giorno esatto in cui vedremo finalmente il ritorno dell’Ammazzavampiri più famoso del mondo al cinema. Ovviamente ci chiediamo tutti se sarà all’altezza del Blade di Weasley Snipes, ma considerando la carriera dell’attore e il suo talento, dimostrato con la vittoria agli Oscar come miglior attore non protagonista per il film Il Diritto di Contare.

Non è la prima volta che lo vediamo nel mondo Marvel, infatti ha già interpretato Cottonmouth, il villain della prima stagione di Luke Cage. Staremo a vedere quello che riuscirà a fare nei panni di Blade! Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere l’attore nei panni del protagonista? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

