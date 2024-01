Blade: ecco la trama del film MCU

Da quando è stato annunciato il film dell’MCU su Blade ci sono state sempre e solo brutte notizie che non lasciavano presagire niente di buono sul film dell’ammazzavampiri, ma finalmente arrivano buone notizie che tutti aspettavamo: ecco la trama del film MCU di Blade

Secondo il noto insider Daniel Ritchman, che si è sempre rivelata una fonte affidabile, dopo aver reclutato un numero infinito di sceneggiatori, finalmente con Michael Green hanno trovato il punto della storia. Come avevamo già accennato tempo fa, Blade sarà vietato ai minori di 17 anni, questo basta a rassicurare i fan sulla violenza che vedremo nel film. Tutti i film su Blade con Whesley Snipes, infatti, sono sempre stati violenti e il personaggio è riconosciuto per essere molto brutale in combattimento. Senza considerare le creature mostruose che l’ammazzavampiri affronta, tra vampiri, licantropi e altri personaggi della mitologia folklore.

Quale sarà la trama del film di Blade

Secondo Ritchman, Blade sarà un film d’epoca e sarà collegato alla post-credit di Eternals, dove vediamo la Ebony Blade. Questa spada porterà il personaggio di Kit Harrington, Dane Whitman, a diventare il supereroe Black Knight. Nella trama del film MCU di Blade vedremo la villain Lilith interpretata da Mia Goth, già molto pratica con il genere horror. Lilith cercherà di raccogliere il sangue della figlia di Blade, con l’obiettivo di creare un esercito di Daywalker.

Il modo in cui il film si collegherà alla post credits di Eternals lo si trova nel fatto che Lilith impugnerà la Ebony Blade, ma siccome il film è ambientato prima, nel passato, ciò significa che scopriremo le vere origini della spada che sarebbe stata poi impugnata da Dane Whitman. Secondo le indiscrezioni, Blade farà parte dell’arco narrativo dark dell’MCU, che porterà poi al film sui Midnight Sons. Aspettiamo quindi di vedere Ghost Rider, che dovrebbe essere il membro finale. Blade uscirà il 7 novembre 2025.

Siete curiosi di vedere il nuovo film di Blade nell’MCU? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

