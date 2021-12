Black Widow: trionfa ai People’s Choice Award 2021

Black Widow: il film Marvel trionfa alla serata dei People’s Choice Award 2021, aggiudicandosi il premio “film dell’anno”

NBC ed E! hanno celebrato i potenti desideri del popolo nella cerimonia di premiazione dedicata ai People’s Choice Award 2021, condotti dal veterano del Saturday Night Live, Kenan Thompson. E’ stata una serata che sicuramente ci ricorderemo per un bel pezzo, dato che i premiati sono stati molto celebri e numerosi. Halle Berry si è aggiudicata il premio People’s Icon, mentre Kim Kardashian quello sulla moda, The Fashion Icon. A vincere invece la statuetta per il Music Icon è stata la bellissima e talentuosa Christina Aguilera.

Grazie al suo impegno filantropico, la leggenda conosciuta come The Rock, Dwayne Johnson, ha vinto il riconoscimento People’s Champion.

Ma adesso veniamo a noi. Perché il premio più ambito, quello per cui la sala è caduta in una angosciante attesa, se l’è aggiudicato la Marvel. Infatti, il premio al miglior film è andato proprio a Black Widow, il blockbuster di produzione Marvel Cinematic World.

Squid Game, la famosissima serie coreana targata Netflix che ormai è divenuta un vero e proprio cult, ha trionfato con il Bingeworthy Show.

Ma la serata è proseguita e numerosi premi se li sono aggiudicati anche Adele, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, Tom Hiddleston, Ellen Pompeo e Britney Spears.

Tutti i vincitori dei People’s Choice Award 2021

Ovviamente, per i più curiosi, di seguito inseriamo tutti i vincitori dei People’s Choice Award nella sezione cinema:

Film dell’anno: Black Widow di Cate Shortland

Commedia dell’anno: Free Guy – Eroe per gioco di Shawn Levy

Action Movie dell’anno: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton

Dramma dell’anno: Crudelia di Craig Gillespie

Family Movie dell’anno: Luca di Enrico Casarosa

Star maschile dell’anno: Dwayne Johnson

Star femminile dell’anno: Scarlett Johansson

Star dell’anno di un film drammatico: Kevin Hart (Un padre)

Star dell’anno di una commedia: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Star dell’anno di un action movie: Simu Liu (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli)

