Black Widow: l’atteso film Marvel dal 9 luglio su Disney+ con accesso Vip

Black Widow, stand alone dedicato al personaggio interpretato da Scarlett Johansson e primo film della fase 4 del MCU, è disponibile da oggi 9 luglio su Disney+ con accesso Vip

Uno dei motivi che ha spinto moltissimi spettatori ad abbonarsi a Disney+ è stato sicuramente il poter esplorare liberamente l’Universo Cinematografico Marvel. A proposito, qui il link ufficiale per abbonarsi alla piattaforma a soli 8,99 euro al mese.

A causa della pandemia da Covid–19, molti dei contenuti inediti legati al MCU – in particolare le tanto attese serie, come WandaVision o Loki – hanno visto però slittare la propria uscita di più di un anno. I fan, quindi, si sono dovuti accontentare di riguardare i film già noti, nell’attesa che anche per il grande schermo la situazione si sbloccasse. Il 2020 è stato il primo anno senza film Marvel al cinema. Ed è per questo che la Disney ha deciso di non posticipare oltre l’uscita delle pellicole in programma, rilasciando nel 2o21 ben quattro cinecomic.

E, fra questi, figura sicuramente uno dei film più attesi dell’anno: Black Widow. Lo standalone su Natasha Romanoff uscirà in sala il 7 luglio, ma due giorni dopo – il 9 luglio – sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus con accesso Vip.

Una strategia che si è già rivelata in parte vincente, permettendo al colosso dell’intrattenimento di guadagnare dai suoi titoli più importanti da entrambi i fronti, ovvero il grande e il piccolo schermo.

Black Widow: la trama

Nell’attesa del 9 luglio possiamo dare un’occhiata alla sinossi ufficiale del film:

Nello spy thriller ricco d’azione Black Widow, firmato Marvel Studios, Natasha Romanoff alias Vedova Nera tira le somme sulla sua parte più oscura, quando incappa in una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha deve affrontare il suo passato da spia e le relazioni spezzate che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un’Avenger.

Nel cast ritroviamo Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, al cui fianco compaiono nuovi volti: Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. Dopo i tragici eventi di Avangers: Endgame l’unico modo per rivedere Vedova Nera era in uno standalone a lei dedicato. Ambientato, come confermato dallo stesso presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, immediatamente dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War.

Non ci resta dunque che aspettare il 9 luglio per scoprire il passato di uno degli Avanger più complessi e misteriosi. Comodamente dal nostro divano di casa.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.