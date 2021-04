Black Widow: 70 milioni di visualizzazioni per l’ultimo trailer

Il primo film Marvel del 2021 è Black Widow, il cui ultimo trailer ha incassato 70 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Uscita un paio di settimane fa, la notizia ha già fatto il giro del mondo: Black Widow ha di nuovo una data di uscita ufficiale; si tratta del 9 luglio, su Disney+ con accesso VIP e nelle sale.

Ma le sorprese della Marvel non finiscono qui; infatti, pochi giorni dopo l’annuncio della data, è spuntato online un altro trailer (il terzo da quando il film è stato annunciato più di un anno fa). Black Widow, lo stand alone dedicato a Natasha Romanoff, promette ai fan dell’universo Marvel di conoscere a fondo uno dei personaggi più amati e insieme misteriosi dell’MCU.

Black Widow: l’ultimo trailer fa impazzire i fan

L’ultimo trailer di Black Widow, il cinecomic Marvel con Scarlett Johansson, ha ottenuto ottimi risultati in pochissimo tempo; parliamo, infatti, di 70 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore. Sorpassando i risultati del secondo trailer di ben 13 milioni di visualizzazioni, a conferma che c’è molta attesa per il film Marvel.

Il terzo trailer di Black Widow ha così superato i secondi trailer di Black Panther (48 milioni), Ant-Man and the Wasp (52 milioni), ma anche le prime visioni di WandaVision (53 milioni), Loki (36 milioni) e The Falcon and the Winter Soldier (20.3 milioni).

Penso che fin dall’inizio, quando abbiamo iniziato a discutere dell’idea di fare un film su Vedova Nera, sapevamo che avremmo dovuto realizzare qualcosa di coraggioso, che scavasse in profondità nel personaggio; altrimenti non avrebbe avuto senso.

Tra tutti gli Avengers, Vedova Nera è senza dubbio quella che ha rivelato meno di sé e della sua vita precedente. Questo, senza dubbio, è uno dei motivi principali per cui l’uscita del film sta creando tanto hype tra i fan più accaniti delle pellicole Marvel. L’intento del film è raccontare una storia incentrata su chi sia veramente Vedova Nera, e su cosa l’abbia spinta a prendere quella decisione eroica in Avenger: Endgame.

Black Widow vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow, Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz nel ruolo di Melina.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios arriverà il 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP.