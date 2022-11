Black Panther: Wakanda Forever, Khaby Lame all’anteprima europea

Khaby Lame, l’influencer italiano di fama mondiale, è stato presente all’anteprima europea di Black Panther: Wakanda Forever, film Marvel in uscita nei cinema il 9 novembre prossimo

La social media star mondiale Khaby Lame ha presenziato alla prima europea di Black Panther: Wakanda Forever, lungometraggio Marvel prossimamente in uscita in tutti i cinema. La sua presenza non è stata casuale: l’influencer italiano è infatti in uno speciale easter egg nell’edizione italiana del film Marvel che arriverà in sala il 9 novembre.

Khaby Lame e il cameo vocale in Black Panther: Wakanda Forever

Come anticipato Khaby Lame sarà presente in Black Panther: Wakanda Forever, o meglio sarà presente la sua voce: il cameo infatti riguarda solamente la versione italiana della pellicola, con poche battute nel doppiaggio.

Queste sono state le sue dichiarazioni all’anteprima:

Sono molto grato e onorato di avere avuto la possibilità di partecipare alla première europea e di aver realizzato uno speciale easter egg nella versione italiana di Black Panther: Wakanda Forever. Nei miei video sui social non parlo mai ma questa volta ho voluto contribuire con la mia voce, anche se si tratta di pochissime battute. Sono molto legato al personaggio di Black Panther e ho voluto dare il mio personale omaggio a Chadwick Boseman, alla sua straordinaria interpretazione e a quello che rappresenta per la nostra generazione. Un esempio di positività che mi ha anche ispirato a iniziare un percorso di studi che un giorno mi permetterà di diventare un attore. Spero che possa essere di ispirazione anche per altri. Attraverso i social media ho la possibilità di raggiungere milioni di persone e sono felice di poter contribuire alla diffusione di un messaggio positivo. Per questo motivo ho scelto di devolvere il mio compenso a Medicinema Italia Onlus, charity partner di lunga data di The Walt Disney Company Italia. Wakanda Forever!

Insomma, al già ricco cast si aggiunge anche una star italiana, che ha speso ottime parole per il compianto protagonista del primo film della saga. Non ci resta che attendere il 9 novembre per vedere l’ultima uscita MCU, del quale non tarderemo a proporvi la recensione.

