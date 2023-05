Una nuova serie TV sta per sbarcare su Netflix, si tratta di Black Night. Scopriamo trama, cast e data d’uscita del nuovo show coreano

Il successo delle serie TV coreane continua; dopo Squid Game, di cui è in lavorazione anche un remake americano, La Casa di Carta Corea, Non siamo più vivi, My Name e moltissime altre, la piattaforma Netflix si arricchisce di un nuovo contenuto, dal titolo Black Night. Composto da 6 episodi, lo show é basato sul manga Delivery Knight di Lee Yoon-gyun. Scopriamo nel dettaglio di che si tratta.

La trama | Black Night: una nuova serie coreana su Netflix

Black Night è ambientata nel 2071, epoca in cui il mondo è ormai completamente devastato dall’inquinamento e solo l’1% della popolazione è riuscita a sopravvivere a condizioni di vita durissime: le risorse scarseggiano, le bombole di ossigeno non si trovano facilmente e le disparità sociali sembrano insormontabili. I pochi superstiti vivono dentro casa, riducendo il più possibile le uscite all’esterno, svolte rigorosamente con maschere antigas. Le loro esistenze dipendono interamente dai Cavalieri delle consegne, un gruppo di fattorini che hanno il compito di assicurare rifornimenti e protezione dai ladri. Di questo gruppo fa parte 5-8, un uomo dalle straordinarie capacità di combattimento. Quando l’uomo incontra Sa-wol, un rifugiato, deciderà di addestrarlo, così da farlo diventare uno di loro.

Il cast e la data d’uscita

La serie vedrà protagonisti Kim Woo-bin, nei panni dell’eroico combattente e Kang Yoo-seok, nei panni del rifugiato Sa-wol. Il resto del cast sarà composto da Esom, Kim Eui-sung, Song Seung-heon, Lee Hak-joo, Jin Kyung e Lee Sang-hee. Il dramma è scritto e diretto da Cho Ui-seok. Black Night sarà disponibile su Netflix dal 12 maggio, ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e su Now Smart Stick, tramite app. Nel frattempo, non perdetevi il trailer che vi abbiamo inserito proprio qui sopra. Se ti sono piaciute le serie coreane già presenti sul catalogo della piattaforma, ti consigliamo di non perderti nemmeno Black Night, che in molti già sospettano possa essere un ennesimo successo seriale sudcoreano.

