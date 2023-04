Black Doves: Keira Knightley protagonista della serie Netflix

Il servizio di video in streaming Netflix ha presentato, insieme ad altre serie britanniche tra cui Department Q e Black Mirror 6, Black Doves con protagonista Keira Knightley

Netflix ha presentato a Londra il suo piano di investimenti nel Regno Unito (entro la fine del 2023 la società prevede di arrivare a investire quasi sei miliardi di sterline in 4 anni) e ha annunciato diverse novità per quanto riguarda lo streaming oltremanica. La novità più interessante è una serie intitolata Black Doves, con protagonista e produttrice esecutiva Keira Knightley.

Black Doves seguirà l’attrice britannica nei panni di Helen, una donna che intraprende una relazione appassionata con un uomo di cui non conosce l’identità segreta. Quando il suo amante cade vittima di un’imboscata nel pericoloso e oscuro mondo sotterraneo di Londra, si ritrova invischiata insieme al datore di lavoro in un’avventura tra tensioni diplomatiche e feste natalizie.

Black Doves con Keira Knightley sarà un successo?

La casa di produzione del progetto è Sister, già dietro Chernobyl, e il creatore e caposceneggiatore è Joe Barton. Già questo, oltre alla carismatica presenza di Keira Knightley, lascia ben sperare per il successo di Black Doves. La serie di preannuncia infatti una delle punte di diamante del colosso dello streaming, che recentemente ha anche presentato il trailer di Black Mirror 6, in arrivo a giugno. Si parla poi anche poi di serie tv su David Beckham e Robbie Williams, con evidenti ripercussioni sulla fetta britannica degli spettatori di Netflix. Tutto mostra un impegno particolare da parte della società di intrattenimento per continuare a stare sulla cresta dell’onda dopo le sconfortanti notizie degli ultimi tempi circa un calo degli introiti e un possibile fallimento. Staremo a vedere cosa accadrà, in ogni caso dalla nostra redazione continueremo a tenervi aggiornati sulle ultime novità e sui futuri progetti legati al mondo del cinema e serie tv.

