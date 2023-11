Bioshock: il film è in arrivo e manca poco all’uscita

Abbiamo aggiornamenti molto importanti su uno dei giochi più amati dalla community, ovvero Bioshock: il film è in arrivo e pare che manchi davvero poco all’uscita

I fan della saga del videogioco prodotto da 2K Gamessalteranno di gioia nel leggere questa notizia. Pare infatti che sia in dirittura di arrivo il film di Bioshock e abbiamo importanti novità sulla lavorazione dell’adattamento cinematografico. Nonostante possa sembrare che i lavori vadano a rilento, il film arriverà prima del previsto. A parlarne c’è lo sceneggiatore del film Michael Green. Perfino il regista, Francis Lawrence aveva rilevato alcuni dettagli relativi al film. Netflix aveva annunciato l’adattamento sul videogioco a febbraio 2022, ma i lavori sono rallentati a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Il film di Bioshock è in dirittura di arrivo: si torna a Rapture!

Ora che lo sciopero degli sceneggiatori e attori è finito, possiamo tornare al lavoro. Lo sceneggiatore di Logan, Blade Runner 2049 e del più recente Assassinio a Venezia, ha parlato dello stato attuale dei lavori sul prodotto Netflix in questione:

Bisogna misurare bene le parole qui, ho un mirino puntato sulla fronte. Sono entusiasti, lo siamo tutti. Appena lo sciopero è finito mi hanno subito chiesto a che punto sia lo script. Ho avuto molti incontri con Franci per lavorare alla bozza del film. Siamo tutti ottimisti, amiamo il progetto. Questo è un mondo mostruoso ed enorme e vogliamo vederlo reale. Speriamo di potervi dare presto un aggiornamento.

Il film quindi sembra molto promettente, come ha detto lo sceneggiatore, loro stessi sono amanti del videogioco, quindi ci si potrebbe aspettare che il risultato finale possa soddisfare i requisiti dei fan della saga videoludica.

La storia di Bioshock, un mondo affascinante e visionario

Per chi non conoscesse la saga, il gioco è uno sparatutto in prima persona, dove il protagonista si addentra in una nuova civiltà creata da Andrew Ryan, che si può definire un filosofo con l’idea di creare una società che non sia controllata dal governo e dalla “moralità meschina”. Questa idea ha portato allo sviluppo di nuove arti e scienze, tra cui la scoperta del progetto ADAM: un mutageno che cambia i geni umani, donando loro incredibili poteri. Il protagonista è un uomo di nome Jack, sopravvissuto all’atterraggio brusco di un aereo, che si addentra nella civiltà nascosta Rapture, guidato da Atlas, che lo aiuterà a sopravvivere alle creature che incontrerà.

Il gioco ha tre capitoli, un quarto è in sviluppo, ciò basta a dimostrare il successo della saga. Ecco perché siamo tutti entusiasti del film, sarà molto importante per la community. Noi di tuttotek.it vi invitiamo a seguirci per non perdervi aggiornamenti sul film e tanto altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.