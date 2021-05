Biancaneve: il classico Disney è sulla bocca di tutti, perchè?

Biancaneve e i sette nani sarebbe sulla bocca di tutti a causa della scena del bacio. Vediamo nel dettaglio i motivi di questo clamore

Nell’ultimo periodo si fa molta polemica intorno al concetto di “politically correct“. C’è chi sostiene sia giusto nel 2021 ridimensionare alcuni aspetti del quotidiano e del vissuto, anche all’interno di cinema, serie tv e arte; chi invece ritiene sia solo una perdita di tempo senza senso. La Disney, in particolare, è stata duramente attaccata per via di alcune scene, o personaggi, non proprio adatti alla fruizione da parte dei bambini. Questa volta, la polemica sembra aver colpito un altro classico: Biancaneve e i setti nani.

Perchè? Il bacio del Principe Azzurro a Biancaneve non è consensuale. A sollevare il caso, con una provocazione, è il San Francisco Gate.

Biancaneve: la provocazione del bacio “non consensuale”

Il quotidiano californiano, San Francisco Gate, affronta il tema in un articolo che trae spunto dalla novità in casa Disneyland e in particolare nel parco di Anaheim, in California, che da poco ha riaperto dopo 400 giorni di lockdown.

Nel parco ha debuttato la nuova attrazione legata alla favola di Biancaneve, Snow White’s Enchanted Wish; effetti speciali, emozioni, luci e suoni rendono l’esperienza indimenticabile. C’è un ma: il finale, ovviamente, è rappresentato dal bacio con cui il Principe Azzurro sveglia Biancaneve dall’incantesimo della regina malvagia.

Katie Dowd e Julie Tremaine, le due giornaliste addette alla recensione delle attrazioni dei parchi divertimento, si soffermano su questo elemento, ritenendo che il fantomatico “bacio del vero amore” venga dato a Biancaneve senza il consenso, visto che sta dormendo.

Non si può parlare di vero amore se qualcuno non sa cosa sta succedendo. Non abbiamo già stabilito che il consenso è un tema rilevante nei primi film Disney? Che insegnare ai bambini che non va bene il bacio se entrambe le persone non sono d’accordo?

Da qui nasce la polemica che sta portando, nelle ultime ore, il cartone animato sulla bocca di tutti. Complici di questo improvviso clamore, sono soprattutto i titoli clickbait delle testate giornalistiche. Quando tali questioni, di rilevanza mediatica, vengono affrontati con leggerezza non si fa altro che dare vita a notizie sbagliate, prive di un reale contenuto.

Lo scandalo del bacio non consensuale non è altro che un commento, legittimo, posto alla fine di una recensione di un’attrazione per bambini. Visto che questi, in particolare, sono i maggiori fruitori di tale gioco, spetta avere un minimo di coscienza in più quando si prova a dare insegnamenti tramite i classici con cui siamo cresciuti tutti.

Tenendo ben presente che, come tengono a sottolineare le due giornaliste, ci troviamo davanti ad “una favola a lieto fine, ma non una lezione di vita”.