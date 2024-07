Biancaneve: concluse le riprese del live-action Disney

Rachel Zegler conferma che le riprese di Biancaneve, prossimo live action Disney, sono ufficialmente giunte al termine

Rachel Zegler interpreterà una nuova principessa Disney nel live-action di Biancaneve, che avrebbe finalmente concluso le sue riprese. Un progetto alquanto travagliato, sia per le polemiche che l’hanno accompagnato sin dalla scelta dell’attrice protagonista che per i rallentamenti causati dal doppio sciopero di attori e sceneggiatori nel corso del 2023. Proprio a causa degli scioperi, il progetto ha ritardato il suo debutto sul grande schermo, con la maggior parte delle riprese svoltesi nel corso del 2022. Dopo lo sciopero, però, il cast è tornato sul set per aggiungere nuovi contenuti, inclusa la stessa protagonista Rachel Zegler.

Biancaneve, le riprese sono finite: la conferma di Rachel Zegler

Negli ultimi anni il nome di Rachel Zegler ha spiccato il volo nel mondo dello spettacolo. Dopo il potente esordio in West Side Story, si è concessa una parentesi da supereroina in Shazam! Furia degli dei, dopodiché è stata lanciata nell’arena in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente. In Biancaneve interpreterà la principessa protagonista e dovrà vedersela con la Regina interpretata da Gal Gadot. Tramite una storia Instagram, la Zegler ha confermato che la produzione del film Disney è ufficialmente giunta al termine.

Ad occuparsi della regia di Biancaneve è Marc Webb, mentre la sceneggiatura è ad opera di Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson. Il cast, invece, include diversi membri tra cui Ansu Kabia, Martin Klebba e Andrew Burnap. Il progetto è accompagnato da una sfumatura musical che ha entusiasmato Gal Gadot, di ritorno sullo schermo come interprete di una villain, uno dei primi cattivi Disney, la Regina Cattiva. Sappiamo già che si tratterà di un musical, che darà la possibilità di rendere le performance di tutti molto più drammatiche e molto più animate: vedremo quale sarà il risultato finale!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.