Berlino: ecco la data d’uscita dello spin-off

Dopo il successo de La Casa di Carta, ecco debuttare su Netflix la serie Berlino, la data d’uscita e la trama sono da poco state svelate

Era stato accolto con entusiasmo dai fan, poi le informazione circolate riguardo Berlino, spin-off de La Casa di Carta, sono state davvero poche, ora finalmente la nuova serie ha una data d’uscita e una trama. Scopriamoli.

La trama

Non c’è da stupirsi che Netflix abbia deciso di dedicare un’intera serie proprio a Berlino. Il personaggio, interpretato da Pedro Alonso, è infatti uno dei più apprezzati e, nonostante il pubblico sia diviso tra chi lo odia e chi lo ama, è innegabilmente uno dei membri più iconici della banda del Professore, nel bene e nel male. La notizia di uno spin-off dedicato al suo personaggio ha infatti riacceso l’entusiasmo dei fan, che stanno attendendo trepidanti di poter tornare a rivivere le vicende del rapinatore.

In questa nuova serie a lui dedicata, ritroveremo Berlino, al tempo ancora semplicemente Andrés de Fonollosa, all’apice della sua vita, prima degli eventi che lo hanno portato dentro la Zecca di Stato, ma già ossessionato dall’amore e dal denaro. Qui sarà alle prese con una rapina concentrata su 44 milioni di dollari di gioielli. Il tutto ovviamente in compagnia di una banda: al suo fianco troveremo Keila, esperta in ingegneria elettronica, Damián una sorta di “nuovo professore” e mentore di Berlino e Cameron, una ragazza che vive una vita al limite, non curante delle conseguenze. In questo nuovo colpo, Berlino avrà il supporto anche dell’amico fidato Roi e dell’impetuoso Bruce.

Berlino sarà nuovamente interpretato dall’attore spagnolo Pedro Alonso. Nel cast troveremo Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián) e Begoña Vargas (Cameron). Al loro fianco anche Peña Fernández (Roi) e Joel Sánchez (Bruce). In Berlino ritroveremo gli stessi autori de La Casa di Carta, Alex Pina creatore di quest’ultima ed Esther Martinez Lobato, ideatrice di alcuni episodi.

Berlino: la data d’uscita

Recentemente gli amanti della serie hanno potuto rivivere le emozioni ed ingannare l’attesa di questo spin-off grazie a La Casa di Carta: Corea. Purtroppo però, la data d’uscita di Berlino non è prevista a breve. Si parla infatti di dicembre 2023, senza alcuna data precisa, per ora. L’annuncio è stato dato tramite un breve teaser che riportiamo qui di seguito.

