Benvenuto sulla Terra, la nuova docuserie disponibile dall’8 Dicembre su Disney+

Benvenuto sulla Terra, nuova docuserie in sei puntate disponibile dall’8 Dicembre su Disney+, con Will Smith nei panni dell’esploratore

Benvenuto sulla Terra è il titolo della docuserie in sei episodi, in uscita su Disney+ l’8 Dicembre in cui, il due volte candidato all’Oscar Will Smith, vestirà per la prima volta i panni dell’esploratore per vivere una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra e rivelare i suoi segreti più nascosti.

Disney ha deciso di affidare la produzione a National Geografic, certo degli esperti nel settore documentaristico, mentre il regista premio Oscar Darren Aronofsky insieme a Protozoa Pictures, Nutopia di Jane Root e Westbrook Studios, saranno i produttori esecutivi della serie. La musica della serie, invece, è composta da Daniel Pemberton.

Cast di esperti

Will Smith sarà ovviamente guidato da un team di esploratori professionisti nel sorprendente viaggio che lo porterà a conoscere da vicino alcuni degli spettacoli naturali più emozionanti del nostro pianeta.

Tra gli esploratori esperti che guideranno l’attore in questa incredibile avventura troviamo la biologa marina ed Explorer di National Geographic Diva Amon; l’esploratore polare Dwayne Fields; l’ingegnere ed Explorer di National Geographic Albert Lin; la fotografa di National Geographic Cristina Mittermeier e l’alpinista Erik Weihenmayer.

Combinando una fotografia mozzafiato, dal grande impatto visivo, con la curiosità e l’entusiasmo senza limiti di Will Smith, che ha deciso di mettersi alla prova, questa serie epica si rivelerà un emozionate viaggio multisensoriale attraverso i luoghi più sconvolgenti della Terra. Si passerà dai vulcani che eruttano in silenzio ai deserti che vanno oltre ogni umana immaginazione, fino a gruppi di animali caratterizzati dalla propria intelligenza fuori dal comune.

E voi siete pronti ad immergervi in questa fantastica ed adrenalinica avventura in compagnia di uno degli attori più talentuosi e simpatici della nostra epoca?

