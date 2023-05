L‘attesa è finalmente finita. Ora sappiamo la data d’uscita di Beetlejuice 2, nuovo capitolo di uno dei film cult di Tim Burton. Scopriamolo

Per gli amanti del cinema anni ’80, questa notizia potrebbe fare davvero molto piacere. Una delle pellicole, definite un cult di quegli anni, sta finalmente per tornare con un secondo capitolo, dopo ben 35 anni. Stiamo parlando di Beetlejuice, uno dei film più celebri di Tim Burton, che per l’occasione tornerà a dirigere Michael Keaton ed un’altra attrice, che lui stesso ha reso celebre. Scopriamo di chi si tratta.

Cast e trama | Beetlejuice 2: finalmente svelata la data d’uscita

Purtroppo non si sa ancora nulla per quanto riguarda la trama, che rimane avvolta nel mistero. Sappiamo però qualcosa in più per quanto riguarda il cast. Il nuovo capitolo di Beetlejuice vedrà infatti tra i protagonisti Jenna Ortega, new entry in questa pellicola, ma già diretta da Tim Burton nella fortunata serie Mercoledì. L’attrice dovrebbe calarsi nei panni della figlia di Lydia Deetz (interpretata da Winona Ryder nel primo film). Chi ha apprezzato il primo capitolo può stare tranquillo, anche Michael Keaton tornerà, in uno dei personaggi che più lo ha reso famoso, quello di Betelgeuse. Nel cast anche Justin Theroux, in un ruolo ancora misterioso. Mike Vukadinovich si occuperà di curare l’ultima stesura della sceneggiatura, mentre Brad Pitt figurerà tra i produttori, con la sua casa di produzione Plan B.

La data d’uscita

L’attesa è stata davvero lunga, visto che il progetto ha subito continui arresti, nonostante si vociferasse di un secondo capitolo già dal 2013, quando l’idea concreta di realizzare un nuovo film era ancora lontana, ma già si esprimeva nella voglia di Burton e Keaton di tornare sul set. Sono passati dieci anni e finalmente l’inizio delle riprese è stato stabilito per mercoledì 10 maggio. Non solo, perché oltre alla data di inizio, abbiamo anche una data d’uscita. Si tratta del 6 settembre 2024, giorno in cui Beetlejuice 2 arriverà nelle sale cinematografiche. La data stabilità è in realtà una scelta strategica, in quanto coincide con la festività statunitense del Labor Day. Certamente, a pensarci, l’uscita sembra ancora molto lontana, speriamo quindi che ne valga la pena e che la nuova pellicola riporti in auge l’irriverente spiritello Betelgeuse.

