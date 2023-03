Beau Ha Paura: confermata l’uscita nei cinema italiani del film con Joaquin Phoenix

Recentemente I Wonder Pictures ha annunciato l’uscita nelle sale dei cinema italiani di Beau Ha Paura, il visionario film di Ari Aster con il premio Oscar Joaquin Phoenix: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel mentre è a lavoro per le riprese di Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix è attesissimo anche per Beau is Afraid, nuovo visionario film di Ari Aster che arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 21 aprile. E per quelle italiane? Non abbiate paura: ci pensa I Wonder Pictures. Con un comunicato stampa, l’azienda ha infatti annunciato l’arrivo della pellicola anche nei cinema italiani nel mese di aprile. Il protagonista è, come abbiamo già detto, il premio Oscar Joaquin Phoenix, un individuo paranoico che deve affrontare una strabiliante odissea per tornare a casa da sua madre in questo film audace e genialmente adrenalinico.

Dopo Hereditary, presentato al Sundance Film Festival nel 2018 e Midsommar, inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards, il pluripremiato autore di culto Ari Aster torna stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero in un viaggio folle e immersivo. Prodotto da A24 e da Lars Knudsen and Ari Aster, Beau ha paura (così è stato italianizzato) uscirà nelle sale italiane ad aprile distribuito da I Wonder Pictures. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Beau Ha Paura: I Wonder Pictures conferma l’uscita anche nei cinema italiani!

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo affiancato da un cast che include Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,”Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “Blade Trinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

Confermata dunque anche l’uscita nelle sale italiane di Beau Ha Paura con tanto di poster, che trovate qui a metà articolo. Fateci sapere se andrete a vederlo qua sotto nei commenti, e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.