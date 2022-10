Via al crowdfounding per la limited edition Battle Royale Complete

Già a partire da domani sarà possibile vedere nelle sale italiane la Director’s CUT restaurata in 4K di Battle Royale. Si tratta del Cult movie del maestro Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano.

Il survival movie sarà distribuito dalla CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – Barz and Hippo.

Storia della pellicola

Battle Royale, come tante pellicole dello stesso genere, fece il suo debutto nel dicembre del 2000 e generò tanto scalpore, per poi diventare una delle opere asiatiche di maggior successo.

Infatti fu distribuito in più di 20 paesi ed entrò nella top10 dei maggiori incassi giapponesi.

Si tratta di un film che è riuscito nell’ardua impresa di accordare pubblico e critica, ottenendo il consenso da entrambi a livello internazionale diventando fin da subito un cult.

È considerato il survival movie per eccellenza precursore di molti altri grandi successi, come Hunger Games o la serie Squid Game, oltre ad essere stato fonte di ispirazione per molti altri grandi autori.

Presentazione della pellicola in 4K

La versione restaurata in 4K di Battle Royale- Director’s Cut è stata presentata in anteprima italiana al 24° Udine Far East Film Festival 2022.

Ma la vera notizia è che CG entertainment ha ora lanciato una campagna di crowdfounding per pubblicare il film insieme al secondo capitolo e numerosi contenuti speciali in un box esclusivo a tiratura limitata con un libro inedito e un NFT da collezione.

La campagna di crowdfounding e il box da collezione

L’edizione numerata presenterà Battle Royale in una doppia versione Theatrical e Director’s cut, entrambe restaurate, in Blu-ray 4K Ultra HD e in Blu-ray, per un totale di 4 dischi.

Il film viene presentato in versione doppiata in italiano ed in lingua originale con sottotitoli. L’edizione da collezione, inoltre, conterrà anche il sequel del film, Battle Royale II, presentato qui in Blu-ray sia nella versione Theatrical Battle Royale II: Requiem che nella versione Director’s cut Battle Royale II: Revenge (2 dischi) in lingua originale con sottotitoli.

Ad arricchire ancora di più il prezioso cofanetto ci sarà un libro fotografico dedicato alla saga.

L’edizione verrà realizzata solo al raggiungimento di 500 copie pre-acquistate entro l’11 novembre 2022 e sarà stampata silo in 1000 copie.

Fare click qui per la campagna di crowdfunding.

Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.