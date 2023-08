Barbie: svelata la data per l’acquisto in digitale!

Dopo l’enorme successo al botteghino, recentemente, tramite Variety, è stata annunciata la data per l’acquisto in digitale di Barbie, perlomeno in America: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il successo di Barbie, l’ultima pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, è quantomai eclatante. Un botteghino che si va facendo, settimana dopo settimana, sempre più impressionante, con cifre da capogiro ed encomi da parte di tutto il mondo della cinematografia. Per darvi un’idea, perché spesso le cifre non lo fanno abbastanza se non messe in rapporto con altro, Il Cavaliere Oscuro di Nolan, sempre distribuito da Warner Bros, era arrivato alla già esorbitante cifra di 536 milioni di dollari. Proprio nelle scorse ore, Barbie lo ha ufficialmente superato arrivando a 537,5 milioni di dollari, diventando ufficialmente il film più remunerativo distribuito dalla compagnia su suolo americano. Ora non resta che battere anche Super Mario Bros il Film, attualmente il film più visto del 2023 con 574 milioni di dollari di incassi.

Barbie arriva in digitale, anche se per ora solo in America!

Non parliamo solo di botteghino però, la notizia in questa sede è in realtà un’altra. Nonostante il film sia ancora trasmesso nelle sale di tutto il mondo, Warner Bros ha annunciato ufficialmente la data d’uscita in versione digitale della pellicola di Greta Gerwig. Potrete acquistare (attenzione, si parla solo di acquisto e non di streaming!) Barbie a partire dal prossimo 5 settembre, perlomeno per quel che riguarda il suolo americano.

Stiamo attendendo novità da parte della divisione italiana di Warner Bros per l’uscita nel nostro paese, ma attualmente non abbiamo conferme né smentite. Ci premuniremo di aggiornarvi immediatamente nonappena si avranno novità in tal senso. Per ora, aspettiamo!

Insomma, Barbie arriverà in digitale (per ora solo su suolo americano) il prossimo 5 settembre. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo successo mediatico della pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

