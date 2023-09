Barbie: Ryan Gosling e il suo compenso per il ruolo di Ken

Ryan Gosling in Barbie ha rivelato qual è stato il suo compenso per interpretare il personaggio di Ken all’interno del film di grande successo mondiale del 2023

Il Ken di Ryan Gosling è diventato un personaggio molto popolare, specialmente nella cultura meme. L’amore che il suddetto compagno di Barbie ha scatenato nel cuore dei fan ha acceso la miccia per una lunga serie di meme che lo vedono come protagonista, dimostrando così di essere uno dei personaggi più amati del film. Ma quanto ha guadagnato l’attore esattamente per la sua interpretazione magistrale?

Barbie: Ryan Gosling ha avuto il compenso che meritava?

Il compenso che Ryan ha guadagnato per il lavoro svolto è stato rivelato da Variety in un recente report. Secondo il noto magazine, Ryan Gosling in Barbie avrebbe guadagnato circa 12,5 milioni di dollari. Non è stato rivelato se la somma include anche dei bonus; Margot Robbie, d’altra parte, per il suo ruolo di protagonista e produttrice del film, ha guadagnato ben 50 milioni di dollari, inclusi salari e bonus al botteghino, dei bonus notevoli visto il successo del film.

L’attore è stato osannato per la sua interpretazione di Ken, diventato protagonista dei recenti meme in giro su tutti i social. Il personaggio è amato specialmente per la sua ingenuità che lo rende a dir poco adorabile e immensamente divertente, creando battute sottili sul maschilismo, sul catcalling e sul patriarcato. Il suo lavoro è così brillante che è possibile che l’attore venga addirittura candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista, vi ricordiamo che è stato candidato due volte come miglior attore protagonista per La La Land e Half Nelson.

Ryan Gosling in Barbie, oltre ad aver ricevuto un compenso stellare, ha aiutato molto ad attirare la gente in sala, attirando l’attenzione già dai trailer. Il film ha ottenuto un successo davvero inaspettato, diventando il film con più incassi dell’annata 2023, guadagnandosi anche il posto come film con maggiori incassi di sempre nella storia della Warner Bros, battendo perfino Oppenheimer, che ha ugualmente aiutato a riportare il cinema al suo periodo di splendore pre-pandemia, in cui guadagnavano notevoli incassi. Non è ancora finita per Barbie, infatti è ancora in proiezione nelle sale IMAX in cui ci sono scene aggiuntive dopo i titoli di coda, in stile MCU. Restate in linea con tuttotek.it per scoprire altro su film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.