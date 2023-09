Ballerina: il teaser del sangiunoso film coreano su Netflix

Debutta in streaming su Netflix il 6 ottobre questo nuovo thriller d’azione interpretato dalla Jun Jong-seo di Burning: di seguito il teaser trailer di Ballerina

Il film si intitola Ballerina, ma non stiamo parlando dell’atteso spin-off della serie di John Wick che vedrà protagonista Ana De Armas. Quello che sarà pubblicato a partire dal 6 ottobre prossimo è invece un nuovo thriller d’azione proveniente dalla Corea del Sud, che farà il suo debutto sulla piattaforma andando a rimpinzare le fila dei film estremo orientali presenti in catalogo. Come immaginabile, si parla di vendetta: nello specifico quella di una spietata ex guardia del corpo, interpretata da Jun Jong-seo (già splendida protagonista di Burning e di La casa di carta: Corea), impegnata nella caccia all’uomo (Kim Ji-hun) che è responsabile della morte della sua migliore amica (Park Yu-rim). La storia rispetta tutti i principali canoni di genere, dovremo solo aspettare per vedere se riuscirà a riscuotere successo tra il pubblico. Qui di seguito il teaser trailer di Ballerina.

Il teaser trailer di Ballerina, thriller sudcoreano pronto all’ingresso nel catalogo Netflix

Il cinema coreano ha avuto una vera e propria rinascita dopo l’uscita nelle sale cinematografiche di Parasite: la pellicola che si è aggiudicata la statuetta per il Miglior Film dell’anno agli Academy Awards e, anche dopo la pandemia, ha dato un nuovo slancio alle sale di tutto il mondo. Dalla Corea del Sud fino a quel momento sono arrivati ottimi film, ma mai nessuno ha avuto quel successo commerciale. Da allora lo stato del sol levante continua a sfornare film e serie tv (a partire da Squid Game) che attraggono il grande pubblico e si pongono come competitor su scala globale con le produzioni occidentali. Vedremo se per Ballerina sarà così, nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle principali novità in tema di film e serie tv da tutto il mondo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.