Balle spaziali 2: Mel Brooks sarà il produttore del sequel

Balle spaziali 2 è in preparazione presso gli Amazon MGM Studios e Mel Brooks sarà uno dei produttori

Balle spaziali 2 sarebbe in preparazione, con Mel Brooks a fungere da coproduttore, per gli Amazon MGM Studios: la notizia è stata confermata da Deadline. A quanto pare il progetto ruota intorno a Josh Gad, che lo interpreterà e coprodurrà, e la pellicola sarà diretta da Josh Greenbaum.

Lo stesso Mel Brooks una decina d’anni or sono fantasticò su un sequel ufficiale della sua parodia, per prendere in giro la nuova ondata di Star Wars con la Disney. Conferme ufficiali del progetto sono ancora tuttavia assenti. Non sarà Frankenstein Junior, ma Balle spaziali (Spaceballs) del 1987 rimane una della parodie più amate di Mel Brooks, che vi interpretava il perfido dittatore stellare Skroob, superiore del temibile Casco Nero (Rick Moranis), col quale seminava terrore nella galassia: a osteggiarlo c’era il prode Stella Solitaria (Bill Pullman), col fedele umanoide Rutto (John Candy), accompagnati dalla ribelle principessa Vespa (Daphne Zuniga). Sfrenata presa in giro di Star Wars ma non solo, rimane una mitragliata di gag assai apprezzabile, anche grazie a un cast eccezionale.

Balle spaziali 2: il sequel è in cantiere

Brooks, che diresse, produsse e interpretò il film, è coinvolto questo Balle spaziali 2, il primo vero sequel. Josh Gad, più famoso come voce originale di Olaf nei Frozen e ultimamente nelle serie Avenue 5 e Wolf Like Me, dovrebbe coprodurre e interpretare questo sequel, su sceneggiatura di Benji Samit & Dan Hernandez (Detective Pikachu, Tartarughe Ninja: Caos Mutante). La regia sarebbe invece affidata a Josh Greenbaum. Di recente Brooks, sfidando i suoi 97 anni, ha coprodotto la serie La pazza storia del mondo Parte II per Hulu e Disney+, oltre a fungere da voce fuori campo nella versione originale. In uno degli episodi è comparso proprio Gad, nei panni di Shakespeare.

